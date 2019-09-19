عاجل - الكاف يعلن الموقف النهائي للسوبر الافريقي



محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمي.



محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع.



طارق حامد - فرجانى ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - إمام عاشور - محمد أونجم في خط الوسط

خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد في خط الهجوم.

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الموقف النهائي لمباراة السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي التونسي بعد تأجيلها خلال الفترة الماضية.كان رئيس الزمالك أشار خلال تصريحاته إلى أن كاف حدد 23 أكتوبر المقبل موعدا لإقامة مباراة السوبر بين الزمالك والترجي على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.وقال كاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "التقارير المنتشرة عن موعد ومكان إقامة كأس توتال للسوبر الإفريقي غير صحيحة على الإطلاق، التفاصيل والمكان والموعد الرسمي سيتم إعلانه عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فور تحديده رسميا".جدير بالذكر أن الزمالك يخوض اللقاء بصفته بطلا للكونفدرالية فيما يخوض الترجي المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا.أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور عن موعد مواجهة الفريق الابيض مع الترجي التونسي في بطولة السوبر الإفريقي، وذلك بعد انتهاء الأزمة الشهيرة بين الترجي والوداد المغربي، وإعلان الفريق التونسي بطلاً لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث على قناة الحدث الفضائية: "‏الزمالك سيتقابل مع الترجي يوم 23 أكتوبر المقبل، على ملعب العين بدولة الإمارات".يذكر أن الزمالك سيتقابل مع الأهلي غداً الجمعة في كأس السوبر المصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي غدًا الجمعة في لقاء السوبر المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وتضم قائمة الفريق كل من :