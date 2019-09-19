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الحرية المصري: إطلاق مبادرتي "طرق الأبواب التوعوية" و"يوم العلم"

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:45 م
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الحرية المصري: إطلاق مبادرتي طرق الأبواب التوعوية ويوم العلم
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أعلن الدكتور محمد عمارة أمين التسويق السياسي بحزب الحرية، عن إطلاق الحزب لمبادرتي "طرق الأبواب التوعوية" و"يوم العلم" وذلك بعد التنسيق بين كل من الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والنائب أحمد مهنا الأمين العام للحزب وقيادات الحزب بالأمانة العامة والمحافظات والمراكز على مستوى الجمهورية. 

وأشار عمارة، إلى أن مبادرة طرق الأبواب التوعوية ترتكز على استغلال القوى البشرية الشبابية للحزب على مستوى الجمهورية في توعية المواطن المصري بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصري باستخدام أدوات تسويقية تعتمد بالأساس على الاتصال الميداني المباشر مع المواطن وشرح مبسط لتصحيح الوعي الزائف الذي يمارس على عقل المواطن المصري من قِبل القوى المعادية للوطن .

وفي سياق متصل قال عمارة، إن مبادرة "يوم العلم" سيتم إطلاقها مع بداية العام الدراسي الجديد لمشاركة المعلمين وطلبة وطالبات المدارس المصرية تحية العلم المصري في أنحاء الجمهورية في مشهد لإعلاء الولاء والانتماء  ومطالبة الدولة المصرية لجعل أول يوم من كل عام دراسي "يوم العلم".

واختتم أمين التسويق السياسي للحرية المصري، أن قيادات وكوادر الحزب يعملون لخدمة الوطن والمواطن تحت مظلة الحزب ولن يبخلون بجهد او عرق لإعلاء شأن هذا الوطن الغالي النفيس ومحاربة كافة الادوات التسويقية المعادية للوطن بالعمل والاجتهاد وبرهنه ان شعب مصر وجيش مصر وشرطة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قلب رجل واحد ضد التحديات والمخاطر .
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