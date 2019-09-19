محمد فضل يتمسك بتعيين محمد بركات مدير للمنتخب

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يتمسك محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بإختيار محمد بركات نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر في منصب مدير المنتخب الوطنى فى الجهاز الجديد الذى تم تعيينه اليوم للفراعنة بقيادة حسام البدري.



وتعاقد الاتحاد المصري مع المدير الفنى حسام البدري المدير الفني السابق لتولى القيادة الفنية للمنتخب الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.



وكان عماد متعب المرشح الأول لتولى منصب مدرب المنتخب خلال الفترة القادمة فى حال إختيار إيهاب جلال مدير فنى للمنتخب ولكن بعد إختيار البدري إعتذر نجم الأهلى السابق لمسؤولى الاتحاد المصري لكرة القدم دون أبداء أسباب.



ويعد محمد بركات أحد نجوم كرة القدم المصرية والذى شارك مع منتخب مصر في 70 مباراة دولية فى الفترة من 2000 وحتى 2009 منذ إعتزاله كرة القدم عام 2013 وهو لم يتقلد أى مناصب إدارية.



مسيرة حسام البدري التدريبية



يعد حسام البدري من المدربين الكبار فى تاريخ النادى الأهلى بسبب مشواره الكبير الذى بدأ كمدرب مساعد فى بداية الألفية مع مانويل جوزيه وإستكمل المهمة مع أكثر من مدرب ثم تولى منصب المدرب العام ومدير الكرة مع مدرب النادى الأهلى السابق مانويل جوزيه فى فترة تاريخيه للنادى الأهلى من 2004 وحتى 2009 وبالفعل فاز الفريق وقتها بالعديد من الألقاب ثم تولى منصب المدير الفني للنادى الأهلى لأول مرة موسم 2009_2010 وتوج ببطولة الدورى والسوبر المصري وخسر ثم رحل لتدريب المريخ السودانى وتوج ببطولة الدوري السودانى ثم عاد لتدريب انبي فى فترة قصيرة ليعود لفريق الأهلى بالولاية الثانية وحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 ثم رحل ودرب أهلى طرابلس الليبي ولكنه عاد سريعاً لتدريب منتخب مصر الأولمبي عام 2013 وقاد البدري المنتخب للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام 2015 والتي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بعد تعادلين وخسارة، وعلى إثر ذلك فشل المنتخب في الصعود للأولمبياد ثم عاد البدري للنادى الأهلى عام 2016 فى الولاية الثالثة وإستطاع الفوز بطولة الدوري موسم 2016_2017 ولقب كأس مصر 2017 وصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا وخسر اللقب أمام الوداد البيضاوي المغربي، ثم العام الماضي تولى رئاسة نادى بيراميدز.