متحدث الزراعة: اختيار الغربية كأول محافظة لتطبيق منظومة كارت الفلاح لهذا السبب (فيديو)

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن كارت الفلاح أحد أهم الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تستخدم لتطبيق المنظومة الزراعية الرقمية، وهذا يأتي في إطار تحول الدولة بالكامل نحو الرقمنة، لافتَا إلى أن هذا الكارت له أهمية لكلا الطرفين سواء المزارع أو الدولة.



وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هذا الكارت سيؤدي لسهولة صرف الأسمدة والكيماوي للفلاح، وتحويل حيازته بشكل إلكتروني ورقمي، وهذا سيسهل حصوله على خدمات الوزارة، من خلال توفير إرشاد أو رعاية وخلافة، أو تحويل منظومة الدعم بشكل نقدي بدلًا من عيني.



ولفت إلى أن منظومة كارت الفلاح ستعود على الدولة بالعديد من المزايا من بينها: حصر شامل وسريع للأراضي الزراعية، وهذا يساعد المسؤولين على اتخاذ القرار الذي سيعود أيضًا بالنفع على المزارع، كذلك سيسهل تعزيز القدرات التسويقية للمزارعين، خاصة الصغار منهم، ووضع النقط الاضافية للمزارع عند زرعته للأقماح أو المحاصيل الاستراتيجية بشكل مميكن وسريع، وحصول المزارع على مستحقاته سريعًا، بدون معانة وتوفير مستلزمات الدولة من المحاصيل المختلفة.



وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن اختيار محافظة الغربية كنموذج تمهيدي لتطبيق منظومة كارت الفلاح، يأتي بعد الانتهاء من تطبيق هذه المنظومة بنسبة 100%، واكتمال نسبة الحيازات المميكنة بها لـ100%.

