متحدث الزراعة: اختيار الغربية كأول محافظة لتطبيق منظومة كارت الفلاح لهذا السبب (فيديو)
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:10 م
Advertisements
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن كارت الفلاح أحد أهم الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تستخدم لتطبيق المنظومة الزراعية الرقمية، وهذا يأتي في إطار تحول الدولة بالكامل نحو الرقمنة، لافتَا إلى أن هذا الكارت له أهمية لكلا الطرفين سواء المزارع أو الدولة.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هذا الكارت سيؤدي لسهولة صرف الأسمدة والكيماوي للفلاح، وتحويل حيازته بشكل إلكتروني ورقمي، وهذا سيسهل حصوله على خدمات الوزارة، من خلال توفير إرشاد أو رعاية وخلافة، أو تحويل منظومة الدعم بشكل نقدي بدلًا من عيني.
ولفت إلى أن منظومة كارت الفلاح ستعود على الدولة بالعديد من المزايا من بينها: حصر شامل وسريع للأراضي الزراعية، وهذا يساعد المسؤولين على اتخاذ القرار الذي سيعود أيضًا بالنفع على المزارع، كذلك سيسهل تعزيز القدرات التسويقية للمزارعين، خاصة الصغار منهم، ووضع النقط الاضافية للمزارع عند زرعته للأقماح أو المحاصيل الاستراتيجية بشكل مميكن وسريع، وحصول المزارع على مستحقاته سريعًا، بدون معانة وتوفير مستلزمات الدولة من المحاصيل المختلفة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن اختيار محافظة الغربية كنموذج تمهيدي لتطبيق منظومة كارت الفلاح، يأتي بعد الانتهاء من تطبيق هذه المنظومة بنسبة 100%، واكتمال نسبة الحيازات المميكنة بها لـ100%.
Advertisements
- "الزراعة": منظومة الكارت الذكي في صالح الفلاح 100% (فيديو)
- رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في استكمال منظومة "كارت الفلاح"
- بدء تشغيل منظومة "كارت الفلاح" في 5 محافظات نوفمبر المقبل
- مجلس الوزراء يوضح خطوات استخراج "كارت الفلاح"
- مجلس الوزراء: السيسي سيسلم عدد من الفلاحين "كارت الفلاح" في نوفمبر
- "كارت الفلاح" نظام جديد يصب في مصلحة المزارع.. تعرف عليه
- ما لا تعرفه كارت الفلاح الذكي
- "التطبيق في أكتوبر".. ما أهمية ومميزات الكارت الذكي للفلاح؟
- يُطبق رسميًا في أكتوبر.. ما هو الكارت الذكى وكيف يضمن وصول الدعم لمستحقيه؟
- متحدث "الزراعة": "إحنا شعب ما ينفعش يجوع" (فيديو)
المزيد عن: كارت الفلاح توك شو اخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر