نجم ريال مدريد يطالب بيريز بضم مبابي في أسرع وقت

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طالب نجم نادي ريال مدريد، من إدارة ناديه، الإسراع في محاولة الحصول على نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الشاب، كيليان مبابي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على كون مبابي سيكون "الرجل المناسب في المكان المناسب" بالنسبة لنادي ريال مدريد في السنوات المقبلة.



وتحدث المدافع الفرنسي رافائيل فاران في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية حول هذا الأمر، وقال: "في الحقيقة، أنا دومًا ما أتحدث عن رغبتي في رؤية مبابي في الفريق هنا، سواء على صعيد المنتخب القومي أو النادي. أنا أدرك جودته تماما، هو لاعب رائع".



وأكمل مدافع ريال مدريد ومنتخب فرنسا حديثه حول مسألة إنضمام مواطنه مبابي إلى الفريق، وقال: "بكل تأكيد، مبابي في هذا الموسم سيكون لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان، ولكن نحن لا نعلم ما الذي سيحدث في المستقبل. بالنسبة لريال مدريد، أنا لديَ أشياء جيدة لأخبره بها حول ريال مدريد، وعن الأجواء في هذا النادي، ولكن في نهاية الأمر أعتقد بأن مبابي يعرف كل شيء حقًا".



بذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد تحدثت عن وجود رغبة كبيرة لدى نادي ريال مدريد للحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، وأن الفريق سوف يقدم نحو 225 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 مليون كحوافز وإضافات لخطف جوهرة فرنسا، ونجم النادي الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.