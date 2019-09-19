مواطنون عن المدن الجديدة: "كل إللي بندور عليه بنلاقيه" (فيديو)

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا مصورًا يرصد آراء المواطنين المصريين في المدن السكنية الجديدة، التي أنشأتها الدولة خلال الفترة الماضية.



وأشاد أحد المواطنين، خلال التقرير، بالوحدات السكنية في حي الأسمرات، قائلًا: "حاجة جميلة وكويسة، ومفيش أي مشكلة بتواجهنا في حي الأسمرات".



وأضاف "الآخر"، من سكان حي الأسمرات، أن الوحدات السكنية جاهزة من كل شيء؛ من حيث الأثاث، والمفروشات، والأجهزة الكهربائية وغيرها، معلقًا: "كل إللي بندور عليه بنلاقيه".



وقالت إحدى المواطنات، إن الشقق السكنية نظيفة جدًا، وإن الحكومة تنظف المكان أولًا بأول، متابعة: "ولكن المواطنين يلقون القمامة ومش بيعملوا حساب لكده"، وتابع الآخر: "الشقق زي الفل، والحياة نظيفة وأفضل من العشوائيات كثيرًا، الحي يوجد به كل ما يحتاجه المواطن المصري".



وأشادت الأخرى، بحي الأسمرات، قائلة: "أحلى حاجة اتعملت في البلد هو حي الأسمرات، هذا المشروع غيّر نفسية المصريين، حتى الأطفال بقوا يعرفوا يلعبوا في مكان نظيف".



وأعرب سكان الإسكان الاجتماعي بدهشور، عن سعادتهم، وقال أحد المواطنين: "الشقق مساحتها كبيرة، هناك تطور كبير، وهناك تغيير وتجديد، واهتمام بالنظافة والخدمات والمواصلات، وعدد السكان في زيادة مستمرة".



وأضاف الآخر: "الوضع جميل جدًا، والخدمات موجودة، وكل حاجة تمام، والأمور كلها تمام، والمنطقة ممتازة وهادية".



وأكد أحد المواطنين، أن المدن الجديدة وطيبة بالتحديد مدينة ممتازة، والخدمات بها ممتازة، ومدينة نظيفة، وهناك اهتمام بجمع القمامة، واهتمام بتشجير المدينة، مؤكدًا أن الإطار العام للبناء والبنية التحتية للمدينة ممتاز.



وأضاف "الآخر"، أن دمياط الجديدة مدينة منظمة، والحركة المرورية منتظمة، وكافة الخدمات متواجدة، والشقق السكنية نظيفة، مؤكدًا أنها من أرقى المدن السياحية على مستوى الجمهورية.

