خالد الجندي: جماعة الإخوان تسعى للقضاء على مفهوم الدولة (فيديو)
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:57 م
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كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مفهوم الدولة بالمعنى المعاصر لم يكن معروف في الفقه الإسلامي، لافتَا إلى أن الدولة اختراع حديث حضاري عرفته البشرية حديثًا، معقبًا: "لا الإسلام ولا اليهودية ولا المسيحية، كانت تعرف معنى كلمة الدولة، دي اختراع حضاري حديث اخترعته البشرية".
وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عل فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن هناك صورة مصغرة من الدولة كانت في المدينة المنورة، متابعًا: "النبي كان عنده وزارة وسفراء ورسل، وكان عنده حكومة مصغرة بالمعنى الحديث، لكن تدوين التداوين والمُكتبات وديوان بيت المال والمظالم لم تعرف، إلا في سيدنا عهد عمر بين الخطاب".
ولفت إلى أن الدولة تطورت حتى أصبحت شريكًا لأي فرد في العالم، بمعنى أن أي شخص يريد أن يسافر أو يقود سيارة أو يدفن، لا بد أن يحصل على موافقة من الدولة، معقبًا: "فقه ما قبل الدولة يجب أن نتخلص منه عمليًا، لازم نفوق بقى، لازم نحترم الدولة عصب عن أي حد، ومن لا يحترم سيُنكل به، وسيتعرض للقانون".
وأشار إلى أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، غرضه الرئيسي هو القضاء على مفهوم الدولة، والصراع بيننا وبين هذا التنظيم المارق المنشق الفظيع، يتمثل في عدم اعترافه بكيان الدولة، بينما نحن نعترف بالدولة وقانونها، متابعًا: "نحن شيوخ السلطان بمعنى شيوخ الدولة والقانون".
وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عل فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن هناك صورة مصغرة من الدولة كانت في المدينة المنورة، متابعًا: "النبي كان عنده وزارة وسفراء ورسل، وكان عنده حكومة مصغرة بالمعنى الحديث، لكن تدوين التداوين والمُكتبات وديوان بيت المال والمظالم لم تعرف، إلا في سيدنا عهد عمر بين الخطاب".
ولفت إلى أن الدولة تطورت حتى أصبحت شريكًا لأي فرد في العالم، بمعنى أن أي شخص يريد أن يسافر أو يقود سيارة أو يدفن، لا بد أن يحصل على موافقة من الدولة، معقبًا: "فقه ما قبل الدولة يجب أن نتخلص منه عمليًا، لازم نفوق بقى، لازم نحترم الدولة عصب عن أي حد، ومن لا يحترم سيُنكل به، وسيتعرض للقانون".
وأشار إلى أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، غرضه الرئيسي هو القضاء على مفهوم الدولة، والصراع بيننا وبين هذا التنظيم المارق المنشق الفظيع، يتمثل في عدم اعترافه بكيان الدولة، بينما نحن نعترف بالدولة وقانونها، متابعًا: "نحن شيوخ السلطان بمعنى شيوخ الدولة والقانون".
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