تعديل موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون بدوري أبطال إفريقيا

قام مجلس إدارة نادي الومالك بتعديل موعد مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا الاي كان من المقرر إقامتها يوم ٢٩ من شهر سبتمبر الجاري، لتكون يوم ٢٨ من نفس الشهر.





وجاء قرار مجلس إدارة نادي الومالكوبعد إجراء قرعة بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، ويخوض الفريق مباراته الأولى أمام الاتحاد السكندري يوم ٢٣ من نفس الشهر مما يعطي فرصة كبيرة للاعبين والجهاز الفني للاستعداد لبطل السنغال.





وقد تعرض الزمالك للخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد احرزه المهاجم مصطفى محمد، بمباراة شهدت غيابات عديدة منولاعبي الابيض المؤثرين.





في سياق متصل يختتم فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري امام الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.





وقد اعلن الصربي ميتشو قائمة فريق الزمالك للمباراة وجاءت كالتالي : في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.





في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي.





في خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - إمام عاشور - محمد اوناجم.





في خط الهجوم : خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد.



