الليلة.. حسين أمين يتحدث عن تزييف الوعي على "النيل الدولية"

تستضيف الإعلامية تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، الأستاذ الدكتور حسين أمين ، أستاذ الإعلام بالجامعه الأمريكية، وذلك للحديث عن السوشيال ميديا ودورها في تزييف الوعي بطرق حديثة.





ويتطرق أمين في الحلقة الى الحديث عن أهمية دور الإعلام في التوعية باعتبار مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا من حروب الجيل الرابع، كما يتحدث عن كيفية تحول السوشيال ميديا الي الإعلام البديل.





وذلك في برنامج الحوار اليومي الذي يذاع في التاسعة مساء اليوم الخميس على الهواء، البرنامج من إعداد مني تمام، رئيس تحرير مني مصيلحي، وإخراج أشرف شلتوت.







