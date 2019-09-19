الليلة.. حسين أمين يتحدث عن تزييف الوعي على "النيل الدولية"
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:41 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تستضيف الإعلامية تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، الأستاذ الدكتور حسين أمين ، أستاذ الإعلام بالجامعه الأمريكية، وذلك للحديث عن السوشيال ميديا ودورها في تزييف الوعي بطرق حديثة.
ويتطرق أمين في الحلقة الى الحديث عن أهمية دور الإعلام في التوعية باعتبار مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا من حروب الجيل الرابع، كما يتحدث عن كيفية تحول السوشيال ميديا الي الإعلام البديل.
وذلك في برنامج الحوار اليومي الذي يذاع في التاسعة مساء اليوم الخميس على الهواء، البرنامج من إعداد مني تمام، رئيس تحرير مني مصيلحي، وإخراج أشرف شلتوت.
وخلال مؤتمر الشباب الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عقد السبت الماضي بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة، أكد على أن ترويج الأخبار الكاذبة في أوقات الأزمات والمراحل الحرجة والانتقالية، لا يكون من قبيل المصادفة، بل ثمة جهات معينة تتعمد ذلك، من خلال تشويه الحقائق ووضعها في غير سياقها، واستخدامها كحرب نفسية لتحقيق أغراض سياسية.
هذه الظاهرة لم تكن جديدة على مصر، إذ تتعرض لها من ما يقرب من 8 سنوات، صار خلالها المواطن مشوشًا، والكثيرون يتعاملون مع تلك الأخبار على كونها حقيقة، لا سيما أن ثمة حالة من الاستقطاب الحاد التي تسود المجتمع تعززها حروب إعلامية غير مفهومة التوجهات في الداخل والخارج، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أم عبر مواقع وقنوات إخبارية مضادة، حيث تعرضت مصر في الفترة الأخيرة إلى ما يقرب من 23 ألف شائعة.
حاولت الحكومة المصرية مواجهة تلك الإشاعات، حيث بادر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتكليف المتحدثين الرسميين للوزارات بضرورة التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام، مشدداً على ضرورة مواجهة الإشاعات التي تبث بصورة شبه يومية، وذلك عن طريق الإسراع بتوضيح الحقائق أولاً بأول، مؤكداً أن عرض الحقائق من شأنه محاربة الشائعات.
Advertisements