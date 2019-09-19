مفاجأة.. برشلونة يحدد بديل فالفيردي

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من العاصمة الفرنسية باريس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تنوي إقالة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.





وفجر موقع لي 10 سبورت الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل مفادها أن الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الفرنسي باريس سان جيرمان يقترب من قيادة برشلونة وأصبح أسمه مرشحاً بقوة من أجل تولي تدريب البلوجرانا الموسم المقبل خلفاً لإرنستو فالفيردي.





ونال فالفيردي خلال الآونة الاخيرة إنتقادات لاذعه من الجماهير العاشقة للفريق الكتالوني بسبب الظهور بمستوى سيء خلال المباريات الماضية سواء في بطولة الدوري الإسباني أو في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد التعادل الذي سقط فيه الفريق امام بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك.





وكان توماس توخيل قد أبلى بلاء حسن في مباراة أمس التي جمعت فريقه بنادي ريال مدريد الإسباني ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب إستاد حديقة الأمراء على الرغم من أنه لعب المباراة منقوصاً من خدمات الثلاثي الناري كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وإدينسون كافاني.