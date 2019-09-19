عاجل - مفاجأت في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:20 م
Advertisements
حسن شحاتة
Advertisements
Advertisements
كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما مساء غدٍ الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن إطار كأس السوبر المصري.
وشهدت القائمة غياب الدولي المغربي وليد أزارو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر بعد استبعاد المدير الفني فايلر، فيما يغيب أيمن أشرف بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة بيراميدز التي أقيمت بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم.
وجاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي.
في خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود متولي، محمود وحيد، علي معلول.
في الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سلميان، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، أليو ديانج، جيرالدو.
في الهجوم: جونيور أجاي، مروان محسن، صلاح محسن.
ويلعب الأهلي المباراة نظرًا لانه بطل الدوري المصري، بينما يلعب الزمالك كصفته بطلاً لكأس مصر.
Advertisements
- أجايي يقترب من الرحيل عن الأهلي
- راحة سلبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت الغيني بدوري أبطال إفريقيا
- فايلر يصدر أزمة كبرى لـ"الخطيب" في أول أسبوع مع الأهلي
- 3 قرارات من فايلر مدرب الأهلي الجديد
- الأهلي يحدد موعد وصول "الرباعي الدولي" لغينيا الاستوائية
- رينيه فايلر يستقر على مهاجم الأهلي في عهده
- مفاجأة من رينيه فايلر في مباراة الأهلي وكانو سبورت
- مبروك: يجب عدم الحكم على فايلر غدًا أو في مواجهة السوبر المصري
- عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت
- تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك
المزيد عن: قائمة الأهلي صلاح محسن الزمالك الاهلي أخبار الأهليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر