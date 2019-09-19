"الملا" يصدر قرار بتغيير رؤساء شركات البترول
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:06 م
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الفجر الاقتصادي
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اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ، عن قرار طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس ، بحركة تنقلات وتكليفات رؤساء الشركات بقطاع البترول ، مشيرة إلي أن القرار يهدف لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة ، كما شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغليها للتقاعد القانونى .
حركة التغييرات برؤساء شركات البترول
شملت الحركة اختيار المهندس سمير محمد عبادى امبارك رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خالدة للبترول ، وتكليف المهندس جمال السعيد محمد القصراوى رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سينو ثروة للحفر .
واختيار المهندس السيد عبد الرحمن عبد الفتاح إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مارينا للبترول، وتكليف المهندس إبراهيم مصطفى حسين الجوهرى رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول جنوب أبو زنيمة ، واختيار المهندس عصام الدين محمد على العجراوى رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسلام .
وتكليف الجيولوجى أشرف على حسن أحمد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للبترول، واختيار المهندس عصام الدين فريد عبد الحليم إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول، والمهندس حمدى سعيد محمد عثمان رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أمل للبترول .
وتعيين المهندس معتز خليل إبراهيم عبد الفتاح رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية للبترول، وتكليف المهندس أحمد سمير جاد الكريم طنطاوى عضوًا منتدبًا لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات وعضوًا بمجلس الإدارة ، واختيار المهندس خالد محمد السيد موافى مساعدًا لنائب رئيس الشركة للحفر والإنتاج وتنمية الحقول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) .
قيادات شركات البترول الجديدة
تكليف وليد وهب عبد المتعال الصعيدى مساعدًا لرئيس الشركة للأمن بشركة جبل الزيت للبترول ( بتروزيت )، واختيار أحمد توفيق إبراهيم السيد البسيونى مديرًا عامًا للأمن بشركة خالدة للبترول، وتعيين أشرف جودة عبد الوهاب محمد مديرًا عامًا للأمن ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول، وتكليف أسامة محمد زكى حسين الأجهورى مديرًا عامًا للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة بشركة بتروجلف مصر .
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