"الملا" يصدر قرار بتغيير رؤساء شركات البترول

اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ، عن قرار طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس ، بحركة تنقلات وتكليفات رؤساء الشركات بقطاع البترول ، مشيرة إلي أن القرار يهدف لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة ، كما شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغليها للتقاعد القانونى .





حركة التغييرات برؤساء شركات البترول

شملت الحركة اختيار المهندس سمير محمد عبادى امبارك رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خالدة للبترول ، وتكليف المهندس جمال السعيد محمد القصراوى رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سينو ثروة للحفر .





واختيار المهندس السيد عبد الرحمن عبد الفتاح إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مارينا للبترول، وتكليف المهندس إبراهيم مصطفى حسين الجوهرى رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول جنوب أبو زنيمة ، واختيار المهندس عصام الدين محمد على العجراوى رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسلام .





وتكليف الجيولوجى أشرف على حسن أحمد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للبترول، واختيار المهندس عصام الدين فريد عبد الحليم إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول، و المهندس حمدى سعيد محمد عثمان رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أمل للبترول .





وتعيين المهندس معتز خليل إبراهيم عبد الفتاح رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية للبترول، وتكليف المهندس أحمد سمير جاد الكريم طنطاوى عضوًا منتدبًا لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات وعضوًا بمجلس الإدارة ، واختيار المهندس خالد محمد السيد موافى مساعدًا لنائب رئيس الشركة للحفر والإنتاج وتنمية الحقول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) .





قيادات شركات البترول الجديدة