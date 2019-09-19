موقع "الفجر" يفتح باب التدريب بقسم الاقتصاد
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:13 م
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الفجر الاقتصادي
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إلحق الفرصة موقع جريدة
الفجر فتح باب التدريب بقسم الاقتصاد ، مع وظائف للمتميزين، ومن يثبتون جدارتهم
بالعمل بمؤسسة صحفية ذات مكانة.
فرصة عمل
شروط التقدم للتدريب:
· الحصول على مؤهل عالي مناسب
· الإلمام بمبادئ الكتابة الصحفية
· يفضل من لديه خبرة فى العمل الصحفي
· السن لا يتجاوز 25 عام
· يفضل اتقان اللغة الانجليزية
· الأولوية لمن لديه خبره بمجالات الاقتصاد
· يشترط التفرغ
خريجين جدد
التدريب لمدة 3 أشهر مع وظائف للمتميزين ومن يثبتون جدارتهم بالعمل بقسم الاقتصاد بموقع جريدة الفجر
إذا وجدت في نفسك القدرة على العمل الجاد وتحت ضغط وسط فريق عمل متناسق ومتكامل ارسل سيرتك الذاتية مع نماذج من أعمالك إن وجد إلى البريد الإلكتروني التالي:
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