ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بركات بالجهاز...الفجر الرياضي يكشف مساعدي البدري في قيادة الفراعنة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:09 م
Advertisements
بركات بالجهاز...الفجر الرياضي يكشف مساعدي البدري في قيادة الفراعنة
محمد بركات لاعب الاهلي السابق
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
أعلن مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني"؛ عن تعيين حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

ومنح مجلس الجبلاية؛ المدير الفني؛ أحقية اختيار الجهاز المعاون والإداري؛ قبل أن يتولي المسئولية الفنية بصورة رسمية بداية من اليوم استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري عن جهاز البدري في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي"؛ أنه تم الاستقرار بشكل كبير ونهائي على معاونيه.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أكد أن البدري سيضم محمد بركات ضمن جهازه الفني؛ والذي سيكون بالشكل التالي:-

طارق مصطفي مدربا عاما؛ ومحمد شوقي مدربا مساعدا؛ وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمي؛ ومحمد بركات مديرا إداريا.

وكان المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة؛ أقال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق؛ عقب الخروج من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر مؤخرا.

وكان الاتحاد المصري عقد اجتماعا مساء أمس أعلن خلاله عن عدة قرارات جاءت كالآتي:-

أولا : تعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

ثانيا: اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها .

ثالثا: اقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالأسكندرية واعتماد برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة .

رابعا: اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى. (مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية
قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.

- قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا.

- قسم الشئون المالية: حسام طه
- قسم الشئون القانونية: صلاح البرى
- المعد البدنى: سامى فاروق
- العلاقات العامة: حسام الجوهرى .
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مدرب منتخب مصر محمد بركات حسام البدري البدري الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
-
x
18:55
-
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
-
x
18:55
-
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
-
x
18:55
-
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
-
x
18:55
-
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
-
x
18:55
-
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
-
x
21:00
-
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
-
x
21:00
-
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
-
x
18:55
-
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
0
x
17:50
0
الشباب
الرائد
-
x
19:20
-
التعاون