بركات بالجهاز...الفجر الرياضي يكشف مساعدي البدري في قيادة الفراعنة

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أعلن مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني"؛ عن تعيين حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.



ومنح مجلس الجبلاية؛ المدير الفني؛ أحقية اختيار الجهاز المعاون والإداري؛ قبل أن يتولي المسئولية الفنية بصورة رسمية بداية من اليوم استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.



وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري عن جهاز البدري في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي"؛ أنه تم الاستقرار بشكل كبير ونهائي على معاونيه.



وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أكد أن البدري سيضم محمد بركات ضمن جهازه الفني؛ والذي سيكون بالشكل التالي:-



طارق مصطفي مدربا عاما؛ ومحمد شوقي مدربا مساعدا؛ وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمي؛ ومحمد بركات مديرا إداريا.



وكان المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة؛ أقال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق؛ عقب الخروج من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر مؤخرا.



وكان الاتحاد المصري عقد اجتماعا مساء أمس أعلن خلاله عن عدة قرارات جاءت كالآتي:-



أولا : تعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.



ثانيا : اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها .



ثالثا : اقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالأسكندرية واعتماد برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة .



رابعا : اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى. (مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية

قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.



- قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا.



- قسم الشئون المالية: حسام طه

- قسم الشئون القانونية: صلاح البرى

- المعد البدنى: سامى فاروق

- العلاقات العامة: حسام الجوهرى .

