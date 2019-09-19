مظاهرات الإخوان "فنكوش".. والشارع المصري في انتظار "القمة"

لم تدخر الجماعة الإهابيية جهدا في إشعال الفتن والثورات في مصر، يعيشون في القصور بقطر وتركيا، ويحرضون الشعب علي الثورة بسبب الفقر، ويقتصر نضالهم علي وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات التي يبثونها عبر الانترنت، حتي أن قيادات الجماعة تخلت عن أعضاء الجماعة الموجودين في السجون المصرية "لم نجبرهم علي الانضمام للجماعة" .

دعوات التظاهر

أطلق المقاول الهارب محمد علي دعوات للتظاهر ضد الدولة المصرية والقوات المسلحة عبر هاشتاج من حسابه، دعوات التظاهر يوم الجمعة القادمة 20 سبتمبر، للتغيير سلطة الحكم وتاثير علي استقرار الوطن والسلم الاجتماعي، قد نشرت الكتائب الالكترونية الإخوانية هذه الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تأتي دعوات الإخوان وسط أجواء هادئة واستقرار كامل في ميادين مصر منها ميدان التحرير حيث يتبع معظم المصريين، غدا الجمعة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق).

دعوات فاشلة

ردا على هذه الدعوات، قال الدكتور محمد الباز، إن الإخوان يدعون لتظاهرات ضد الدولة المصرية يوم الجمعة 20 سبتمبر لكن هذه الدعوات مصيرها الفشل، منذ دعوات اعتصام رابعة وحتي دعوات معتز مطر الاخيرة كلها دعوات فاشلة بدون تاثير.

وأضاف الباز خلال حلقته ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن الاخوان أطلقوا عشرات الدعوات منذ 15 يوليو 2013 (اعتصام رابعة) ثم 30 اغسطس(يوم الحسم) ثم 19 سبتمبر (دعوات حرائر مثر) ثم دعوات 6 اكتوبر .

أوضح الباز ، أن دعوات الاخوان استمرت حيث دعت الجماعة للتظاهر يوم 5 يناير 2014( رابعة ايقونة الثورة) ثم جمعة المصاحف في 11 نوفمبر 2015 ثم مظاهرات الغلابة ، أخيرا دعوات معتز مطر "اطمن انت مش لوحدك" التي فشلت أيضا

هاشتاجات معادية

وجه الإعلامي أحمد موسى، تحدي لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابيية وحركة 6 إبريل، الداعين للتظاهرات يوم الجمعة بميدان التحرير " مفيش فيكم راجل، وأنا هبات في التحرير، عايز أشوف حد هناك".

وأضاف موسى خلال ببرنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، " هشتري شحنة قلل من البلد، وأوقف في الميدان، متنظر أشوف أي حد، الاخوان بيطالبوا بإعدامي في الميدان، لو فيهم راجل ينزل يقابلني في الميدان، أنا بايت هناك"

أكد موسى، أن هذه الدعوات باطلة " دي الدعوات فشنك، يريدون تكرار اللي حصل، وكل الخونة وأعداء الوطن اشتغلوا علي هاشتاجات معادية لمصر والريسس السيسي، كلها حسابات مضروبة ولجان الكترونية عملتها جديد للهجوم علي مصر"

ثورة بناء

نشر الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، تعليقا علي دعوات التظاهر يوم الجمعة 20 سبتمبر ، موضحا أن الأوروبيين سالوه عن تنظيم مظاهرات في مصر "نعم لدينا ثورة".

وأضاف علي في منشور على صفحته الشخصية على الفيس بوك : "يوجه لي الأوروبيون سؤال هل صحيح هذه الأنباء المتدوالة على صفحات التواصل الاجتماعي، حول قيام ثورة في مصر يوم الجمعة؟." .

وأكد علي، أن مصر تقوم بثورة في التعليم والصحة والبناء " نعم لدينا ثورة، لكن ليس الجمعة فقط، لدينا ثورة كل يوم، ثورة في التنمية والتعليم و البناء و الصحة وسن قوانين تواكب العصر، مضيفا أن ثورة نحاول بها أن نلحق بركب التقدم والدول المتحضرة.

أوضح علي، أن ثورة تجعل بلادنا نموذجا نفتخر به أمام العالم، وسترون مصر خلال سنوات قليلة، ستشعرون بالدهشة كيف فعلنا ذلك كله في تلك السنوات القليلة، عندها تتذكرون أننا أحفاد الفراعنة الذين خلدوا أسمائهم عبر التاريخ الإنساني بأعمالهم الخالدة وبحضارتهم التي يفخر بها العالم كله .