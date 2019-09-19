"الأجانب "يستحوذون علي نسبة 36.1% من تعاملات البورصة اليوم الخميس 19-9-2019

أستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 59.8% من إجمالى التعاملات بختام جلسة اليوم أخر جلسات الأسبوع ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.1% ، والعرب على 4.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 78.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.5 %.



