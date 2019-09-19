ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأجانب "يستحوذون علي نسبة 36.1% من تعاملات البورصة اليوم الخميس 19-9-2019

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:53 م
Advertisements
الأجانب يستحوذون علي نسبة 36.1% من تعاملات البورصة اليوم الخميس 19-9-2019
مشتريات الأجانب
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
أستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 59.8% من إجمالى التعاملات بختام جلسة اليوم أخر جلسات الأسبوع ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.1%، والعرب على 4.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 78.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.5%.

وإتجهت تعاملات العرب نحو البيع  بقيمة 52.5 مليون جنيه ، فيما مالت صافى تعاملات الأجانب والمصريين للشراء بقيمة 10.7 مليون جنيه، 41.8 مليون جنيه، على التوالى


أخبار البورصة المصرية يوم الخميس 19-9-2019


إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع  جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، علي تماسك بالقرب من مناطق إغلاق أمس ، مع قيم تداولات تعدت المليار، وإنحسار التكهنات بحدوق أي إضطرابات جيوسياسية، وعودة الإمداد النفطي السعودي لمعدلاته الطبيعية ، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 257 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.029 مليار جنيه.


مؤشرات البورصة المصرية
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14742 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1439 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.09% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 198.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 171 شركة، وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 96 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن:
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
-
x
18:55
-
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
-
x
18:55
-
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
-
x
18:55
-
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
-
x
18:55
-
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
-
x
18:55
-
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
-
x
21:00
-
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
-
x
21:00
-
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
-
x
18:55
-
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
0
x
17:50
0
الشباب
الرائد
-
x
19:20
-
التعاون