"الأجانب "يستحوذون علي نسبة 36.1% من تعاملات البورصة اليوم الخميس 19-9-2019
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:53 م
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نيفين سمير
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أستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 59.8% من إجمالى التعاملات بختام جلسة اليوم أخر جلسات الأسبوع ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.1%، والعرب على 4.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 78.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.5%.
وإتجهت تعاملات العرب نحو البيع بقيمة 52.5 مليون جنيه ، فيما مالت صافى تعاملات الأجانب والمصريين للشراء بقيمة 10.7 مليون جنيه، 41.8 مليون جنيه، على التوالى
أخبار البورصة المصرية يوم الخميس 19-9-2019
إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، علي تماسك بالقرب من مناطق إغلاق أمس ، مع قيم تداولات تعدت المليار، وإنحسار التكهنات بحدوق أي إضطرابات جيوسياسية، وعودة الإمداد النفطي السعودي لمعدلاته الطبيعية ، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 257 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.029 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14742 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1439 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.09% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.
تداولات البورصة المصرية
وبلغ حجم التداول على الأسهم 198.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 171 شركة، وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 96 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.
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- تباين مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات ..والسوقي يربح 2.3 مليار حنيه
- الأداء المتباين يسيطر علي مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات
- أداء متباين لمؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات
- البورصة تربح 2.7 مليار جنيه بعد نصف ساعة من بدء جلسة التداول
- أداء متباين للبورصة في ختام التعاملات والمؤشر الرئيسي يتراجع 0.34%
- ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الأحد
- البورصة تربح 1.4 مليار جنيه في الدقائق الأولي من تعاملات اليوم
- مؤشرات البورصة تواصل الصعود بالمنتصف بدعم مشتريات الأجانب
- تداولات البورصة تسجل 396.8 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم
- جلسة الختام .. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة .. و"التداولات" تسجل 1.2 مليار جنيه