إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أمام جامعة الزقازيق

تلقت منذ قليل غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام كوبري الزهور طريق الجامعة بمدينة الزقازيق أسفر عن إصابة 7 مواطنين وتم نقلهم بمعرفة سيارات الإسعاف لمستشفى الأحرار لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم لحين تماثلهم للشفاء والعودة لمنازلهم.





ويُهيب محافظ الشرقية بالسادة قائدي المركبات والسيارات بالإلتزام بقواعد المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة تفاديًا لوقوع حوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين.









وكان أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة مكروباص، بطريق " أبوكبير – فاقوس" أمام شبكة الكهرباء، وتم نقل المصابون إلي مستشفي أبوكبير العام لتلقي الإسعافات الأولية.



