ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أمام جامعة الزقازيق

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:00 م
Advertisements
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أمام جامعة الزقازيق
Advertisements
طباعة
إسلام علي وسمر السيد
 
Advertisements
تلقت منذ قليل غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام كوبري الزهور طريق الجامعة بمدينة الزقازيق أسفر عن إصابة 7 مواطنين وتم نقلهم بمعرفة سيارات الإسعاف لمستشفى الأحرار لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم لحين تماثلهم للشفاء والعودة لمنازلهم.

ويُهيب محافظ الشرقية بالسادة قائدي المركبات والسيارات بالإلتزام بقواعد المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة تفاديًا لوقوع حوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين.


وكان أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة مكروباص، بطريق " أبوكبير – فاقوس" أمام شبكة الكهرباء، وتم نقل المصابون إلي مستشفي أبوكبير العام لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصام أمام شبكة الكهرباء، طريق " أبوكبير- فاقوس" وتبين من الإنتقال والفحص إنقلاب سيارة مكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نلقهم إلي مستشفي أبوكبير، لتلقي الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
-
x
18:55
-
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
-
x
18:55
-
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
-
x
18:55
-
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
-
x
18:55
-
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
-
x
18:55
-
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
-
x
21:00
-
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
-
x
21:00
-
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
-
x
18:55
-
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
0
x
17:50
0
الشباب
الرائد
-
x
19:20
-
التعاون