إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أمام جامعة الزقازيق
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:00 م
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إسلام علي وسمر السيد
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تلقت منذ قليل غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام كوبري الزهور طريق الجامعة بمدينة الزقازيق أسفر عن إصابة 7 مواطنين وتم نقلهم بمعرفة سيارات الإسعاف لمستشفى الأحرار لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم لحين تماثلهم للشفاء والعودة لمنازلهم.
ويُهيب محافظ الشرقية بالسادة قائدي المركبات والسيارات بالإلتزام بقواعد المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة تفاديًا لوقوع حوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين.
وكان أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة مكروباص، بطريق " أبوكبير – فاقوس" أمام شبكة الكهرباء، وتم نقل المصابون إلي مستشفي أبوكبير العام لتلقي الإسعافات الأولية.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصام أمام شبكة الكهرباء، طريق " أبوكبير- فاقوس" وتبين من الإنتقال والفحص إنقلاب سيارة مكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نلقهم إلي مستشفي أبوكبير، لتلقي الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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