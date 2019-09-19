خالد الجندي: "أنا شيخ السلطان وقولوا اللي تقولوه" (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن نشأة الدولة يعني نشأة نظام مجتمعي، وعندما نقول السلطان لا نقصد رئيس الدولة، ولا الملك وإنما نقصد بالسلطان هو القانون، معقبًا: "لما نقول أنا شيخ السلطان يعني شيخ القانون"، مشددًا على أن من يقول غير ذلك لقطاء يريدوا تدمير وتفكيك الدولة.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن كل شخص حر في اتباع فتوى معينة، بشرط عدم فرضها على الآخرين، مشيرًا إلى أن من يرى أنه لا يجوز الصلاة بالمساجد التي بها أضرحة نقول له: "متصليش فيها، والمركب اللي تودي مع السلامة ريحتنا، لكن لا تتحدث عن أن هذه الصلاة باطلة"، متسائلًا: "إحنا هنكون دولة فتاوى ولا دولة قانون".



وأشار، إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب –رضى الله عنه- بعد ان انتقل النبي –صلى الله عليه وسلم- بمنع قطع اليد لمن يسرق في هذا العام لكون الناس لا تجد ما تأكله، ولم يخرج أحد ليقول له عطلت حد من حدود الله، ولا تحدث عن أن عمرو بن الخطاب يبيع دينيه، ويتاجر بالدين مثلما يحدث الآن ممن يريدوا تخريب عقول الشباب وتدمير الدنيا.



ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه لم يوافق أي أحد من الصحابة على حروب الردة، ولم يوافق سوى سيدنا أبو بكر الصديق، وحده عليها، لكونه ولي أمر في دولة محترمة؛ ولكونهم في دولة محترمة يحترموا رئيسهم ودولتهم، حينما تحدث عن قتال بني حنيفة الذين أعلنوا الردة، فقال الصحابة "أتقاتل قومًا يقولوا لا إله إلا الله"، فقال لهم: "والله لو منعوني عقالًا كانوا يعطونه رسول الله لقاتلتهم عليه"، معقبًا: "أنا شيخ السلطان وقولوا اللي تقولوه".

