4 أسباب رجحت كفة البدري لقيادة منتخب مصر

"الفجر الرياضي"

الشخصية القوية



تعد الشخصية القوية أحد أبرز السمات التي يتمتع بها البدري، حيث يجيد التعامل مع النجوم، وقادر على إحكام قبضته عليهم بسبب شخصيته القوية.



فبعد خروج الكثير من الأنباء عن حالة "الاستهتار" و "الفوضي" داخل معسكرات المنتخب في فترة تولى كوبر وأجيري، رأت اللجنة المكلفة بأن البدري قادرًا على إحكام السيطرة على معسكرات المنتخب.









القبول



أبدى عدد كبير من جماهير الكرة المصرية ترحيبها الشديد بإسناد مهمة تدريب المنتخب المصري لحسام البدري في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المدير الفني السابق.



ولم يقنع الجمهور بأنباء تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا أو حسن شحاته في ظل الخبرات القليلة التي يمتلكها الأول، وتقدم المعلم في العمر رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها سابقًا مع منتخب مصر، لينتهي المطاف داخل اتحاد الكرة بتعيين البدري.









الخبرات الإفريقية



يمتلك حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي خبرات كبيرة في مجال التدريب، حيث قاد النادي الأهلي للفوز بالكثير من البطولات والتي في مقدمتها لقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2012. ولم يقنع الجمهور بأنباء تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا أو حسن شحاته في ظل الخبرات القليلة التي يمتلكها الأول، وتقدم المعلم في العمر رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها سابقًا مع منتخب مصر، لينتهي المطاف داخل اتحاد الكرة بتعيين البدري.يمتلك حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي خبرات كبيرة في مجال التدريب، حيث قاد النادي الأهلي للفوز بالكثير من البطولات والتي في مقدمتها لقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2012.



ويعد البدري واحدًا من أبرز المدربين في مصر التي تمتلك الخبرة الإفريقية، والتي ستساهم بشكل كبير في تقديم الإفادة لمنتخب مصر في فترة توليه المهمة.











القدرة على ترويض النجوم



يعد حسام البدري واحدَا من أفضل المدربين القادرين على التعامل مع النجوم الكبار في المباريات، حيث عاصر أجيال كبيرة خلال مسيرته مع النادي الأهلي.



وخلال مسيرته مع الفريق الأحمر كان البدري يشرك بعض العناصر الكبيرة في المباريات ويضع الأخر منها على مقاعد البدلاء، ورغم ذلك كان يحكم السيطرة عليهم.







أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة في المرحلة المقبلة خلفًأ للمقال خافيير أجيري.وكان اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة قد قرر إقالة المكسيكي خافيير أجيري من تدريب منتخب مصر بعد الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا التي نظمتها مصر في شهري يونيو ويوليو بعد الخروج من دور الـ16 للبطولة عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.وفي هذا التقرير يستعرضالأسباب التي دفعت اللجنة المؤقت برئاسة عمرو الجنايني لاختيار البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر:-