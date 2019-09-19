لليوم الثاني.. "الاستجابة السكانية" بالتنمية المحلية تزور محافظة القليوبية (صور)

عقد فريق عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بمحافظة القليوبية، والذي ضم الدكتورة فاطمة الزهراء محمود مدير المشروع والفريق المرافق لها من الوزارة،الخميس،ورشة عمل بحضور مديري إدارة الإحصاء ومركز المعلومات وفرع المجلس القومي للسكان بالقليوبية وعدد من الإدارات المعنية بالقليوبية.













حيث انعقدت الإجتماعات خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر الجاري بمحافظة القليوبية تحت رعاية الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ الإقليم، وتم استكمال ورش العمل المنعقدة بديوان عام المحافظة لليوم الثاني علي التوالي.









وقال المحافظ، إن الورشة تهدف إلى تقديم الدعم الكامل لوحدة المشروع بالمحافظة ومناقشه تكوين الهيكل التنظيمي لها للوصول إلى فهم وتوافق حول المهام المتوقعة وآليات التنسيق والتنفيذ والاجتماعات الدورية لمجموعة العمل وآليات تفعيل الشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتفعيل دور فرق الرصد الميداني ودعمهم بما يساهم في تنفيذ أهداف الإستراتيجية القومية للقضية السكانية ومتابعتها.









كما أوصت الورشة باستكمال الإطار التنظيمي للوحدات الجاري تشغيلها داخل المحافظة علي كافة المستويات والمديريات الخدمية - المراكز – القرى _ المدن، مع إصدار قرار بإنشاء وحدات فرعية بالمراكز والمدن والقرى تشارك في التخطيط والمتابعة وإعداد تقارير حول الموقف السكاني تُرفع للمستويات الأعلى على أن يتم ربط هذه الوحدات بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومي للسكان فضلا عن اختيار 4 من الشباب الذين تم اختبارهم لاختيارهم في ضوء معايير متفق عليها وضمهم إلى المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة كما تم تفعيل دور مركز المعلومات بالمحافظة لدعم المنظومة المعلوماتية اللازمة لبناء اللوحة المعلوماتية للسكان وتحديثها باستمرار، وذلك حتي يتم مواجهة الزيادة السكانية والتوعية بمخاطرها بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.













وأكد المحافظ على توفير كافة أوجه الدعم لمسئولي وحدة السكان الرئيسية والوحدات الفرعية بالمدن خلال تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة له.









وعقد محافظ القليوبية،أمس الأربعاء، بحضور اللواء مهندس ماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والعميد مهندس عبد اللطيف جمال رئيس قطاع المشروعات بشركة الإنتاج الحربي والدكتور عواد أحمد علي والمهندس طلعت سلطان مستشار المحافظ للشئون الهندسية والعميد إيهاب مرزوق مدير المرور والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة وجميع مديري ومسئولي شركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة وكل من مديري الشبكات الأرضية والطرق والكباري وشركة القاهرة وذلك للتنسيق والتعاون المشترك كجانب من المشاركة المجتمعية لتطوير منطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.

















واكد المحافظ ان الطوير يبدأ من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة كما يتم إزالة العشوائيات التي توجد بها مما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة وقد تعهدت شركات البترول بتولي هذا المشروع كاملا.













يذكر أنه جرى الانتهاء من التصور الهندسي للمنطقة بالكامل والذي سينقل المنطقة نقلة حضارية وقد روعي فيه تطوير الطريق الرئيسي من نزلة الخصوص وحتى نهاية مسطرد وعمل حرم آمن للترعة لإنشاء أماكن انتظار ومواقف قانونية وإنشاء سور حضاري على ترعة الإسماعيلية وتطوير مطالع ومنازل الطريق الدائري فضلا عن مراعاة الشكل الجمالي والحضاري والاهتمام بالإنارة عن طريق الطاقة الشمسية لتحقيق السيولة المرورية ومنع انتشار العشوائيات التي تتسبب في عرقلة حركة السيارات وتشويه المظهر العام للشوارع.













وتقدم المحافظ بالشكر لشركات البترول على التعاون المثمر والمشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيتم نقل المنطقة بالكامل نقلة حضارية متميزة تتسم بالشكل الجمالي والسيولة المرورية.





وعلي جانب آخر أكد محافظ القليوبية، أن المحافظة لديها 28 مدرسة مؤجرة لمواطنين منها 8 مدارس مغلقة و16 مدرسة تعمل و4 مدارس مؤجرة من هيئات حكومية، مشيرا إلى حرص المحافظة على عمل صيانة دورية لهذه المدارس حرصا على سلامة المنشآت لضمان سلامة أرواح الطلاب في هذه المدارس.











