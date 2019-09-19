في عهد السيسي| بـ"مستشفيات وطرق وكباري".. كيف طورت الحكومة صعيد مصر؟

دائمًا ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أهل الصعيد صمام أمان لمصر، للدرجة التي وصفهم فيها بإحدى مؤتمراته بأنهم حراس الأمة، وهو ما تحول فيما بعد إلى إعادة اهتمام بمحافظات الصعيد والعمل على تطويرها من أجل استعادة مكانتها وريادتها بين سائر محافظات مصر.

هيئة تنمية الصعيد

طبقًا للقانون رقم 157 لعام 2018 الذي أصدره رئيس الجمهورية، تم إنشاء هيئة الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، حيث نص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تُسمى هيئة تنمية الصعيد، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، الذي يُحدد بقرار منه المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية، وتهدف الهيئة كذلك إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وتكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة للمشروعات التي تحقق عاد تنموي أكبر، ونسب مرتفعة من التشغيل، والتي تعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

خدمات صحية وتعليمية

أوصى السيسي قبل عام، المهندس محمد زكي، المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر، بأن يتم توصيل كل الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون في الصعيد، خاصة الخدمات الصحية والمنشآت التعليمية، بهدف إحداث نقلة حضارية بما تنعكس على جودة الحياة اليومية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى توفير من فرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة أيضًا في تقليل حدة التكدس التي تعاني منها المدن الكبرى في مصر، وذلك في إطار دفع علمية التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على تحقيقها منذ سنوات.

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ذوو الاحتياجات الخاصة

أولت الدولة اهتمامًا أيضًا بذوي الإعاقة فى مدن الصعيد، عن طريق تعاون بين بعض الوزارات المعنية مع مؤسسات المجتمع المدنى، بهدف توفير فرص عمل لهم، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى فى المجتمع، ومن هذه الهيئات؛ هيئة "بلان إنترناشونال إيجبت"، وهي مؤسسة غير هادفة للربح، وقامت بالتنسيق مع وزارة التضامن، وذلك لتحويل إعاقة المصابين من الأطفال والشباب إلى طاقة يتم يتوجيهها لخدمة أنفسهم والمجتمع، وكذلك تمكينهم اقتصاديًا، عن طريق تعليمهم بعض المهارات التكنولوجية، والسكرتارية، وريادة أعمال لإدارة مشروعاتهم الخاصة، وقد استطاعت تلك الهيئة توفير فرص عمل لـ 50 شابًا وفتاة بقنا، وتمكين بعضهم من الالتحاق بالجامعة للحصول على خدمات تعليمية متميزة.

وفي تصريحات لـ"داليا إبراهيم" المسؤول المجتمعي بهيئة "بلان إنترناشونال إيجنت"، إن مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية أبدت سعادتها بوضع محافظة قنا على أجندة صناع القرار، وتمكين 130 من أبناء قنا من ذوى الإعاقات من التعبير عن أنفسهم، واحتياجاتهم والمشاركة، كما نجحوا في الحصول على بعض الامتيازات من تفعيل قوانين موجودة، وبعض القرارات المهمة لمساعدة ذوى الاعاقات للاندماج فى سوق العمل بشكل أفضل فى الفترة المقبلة، ومساعدتهم على استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل للوصول إلى فرص عمل تناسب ظروف كل إعاقة حسب نوعها.

الأقصر

فى محافظة الأقصر، افتتح السيسي 3 كباري، وهى "كوبرى الكباش بتكلفة 30 مليون جنيه، وكوبرى المطار بتكلفة 45 مليون جنيه، وكوبرى الكلابية بتكلفة 74 مليون جنيه، كما افتتح فى مايو 2017 مستشفى أرمنت المركزى، بتكلفة 250 مليون جنيه.

قنا

في فبراير عام 2016، تم افتتاح المرحلة الأولى لكوبري نجع حمادي العلوي، والذي تم تنفيذه من قبل شركة "المقاولون العرب"، والقوات المسلحة، وفي قرية المراشدة تم زيادة المساحة المخصصة لتمليك أهالى قرية المراشدة الأراضى الزراعية فى زمام القرية.

كما استجابت المحافظة لطلب الأهالي بشأن حفر الآبار للمساعدة في ري الأراضي التي حصلوا عليها، حيث تم حفر 24 بئرًا جوفية لري هذه الأراضي، كما تم استصلاح قرابة 50 ألف فدان في منطقة غرب المراشدة، ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.

بنى سويف

فى فبراير عام 2016، افتتح السيسى المرحلة الأولى من مستشفى بنى سويف العام الجديد بعد تطويره، على مساحة 7800 مترًا، وشملت غرف العناية المركزة 12 سرير رعاية قلب، و32 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى غرفتى عمليات، و66 غرفة مرضى بإجمالي 136 سريرًا فى الأقسام الداخلية.

أسيوط

فى أسيوط، ومنذ نحو عامين، افتتح الرئيس السيسي، محطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة بقدرة 1500 ميجاوات، ومحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى مليار و17 مليون دولار، منها 777 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية، و240 مليون دولار للمرحلة الثالثة، والتى تم إنشاؤها على مساحة 85 فدانًا جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول.

أسوان

وفى مطلع عام 2017، افتتح السيسي تزامنًا مع احتفال أسوان بعيدها القومى، المستشفى العام الجديد الذى يقع بمنطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة لأعمال التطوير بمحطة قطار مدينة أسوان بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما شملت أعمال التطوير التى تولتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، دعم المحطة بشاشة عرض لتوضيح مواعيد القيام والوصول للقطارات، وإضاءة مختلفة الألوان بواجهة المحطة، إلى جانب لوحات إضاءة إلكترونية لأشهر المزارات السياحية بمدينة أسوان السياحية داخل صالة الاستقبال بالمحطة، وغيرها من تطوير صالة كبار الزوار والمكاتب والأرضيات والساعات والحدائق.

سوهاج

وافتتح الرئيس فى شهر مايو 2017، محور كوبرى جرجا على النيل وهو يمثل شريان حيوى لمراكز جنوب المحافظة لأنه يربط محاور الطرق الرئيسة بالصعيد شرق وغرب النيل، حيث يصل طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي شرق النيل وطريق "سوهاج - البحر الأحمر"، بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي غرب النيل.

وفى طهطا تم افتتاح مشروع كوبرى طهطا على السكة الحديد بتكلفة بلغت 80 مليون جنيه بطول 1214 مترًا، وعرض 16 مترًا بنظام الاتجاهين، ويعد من المشروعات المهمة والحيوية حيث يربط بين ساحل طهطا وطريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي، ويسهم المشروع في تحقيق السيولة المرورية بمدينة طهطا والحد من الحوادث التي تحدث بسبب تقاطع خطوط السكة الحديد مع الطرق السطحية.