عاجل.. حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة
عمرو الجنايني في اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر عن عدة قرارات جاءت
كالآتي:
أولا : تعيين الكابتن حسام البدري مديرا
فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.
ثانيا: اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصر
عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها
ثالثا: اقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية
تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالأسكندرية واعتماد
برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من
أساطير اللعبة .
رابعا: اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية
برئاسة الكابتن جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى.
(مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية
قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد
معوض وجيمس حنا.
قسم الشئون الفنية: وجيه احمد رئيسا وفهيم
عمر و و حمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا
قسم الشئون المالية: حسام طه
قسم الشئون القانونية: صلاح البرى
المعد البدنى: سامى فاروق