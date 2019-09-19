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عاجل.. حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:07 م
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عاجل.. حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر
حسام البدري
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علي نبوي - محمد الصو
 
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل، عن تعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للمدرب المقال، المكسيكي خافيير أجيري والذي تمت إقالته على خلفية توديع بطولة أمم إفريقيا.

حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر عن عدة قرارات جاءت كالآتي:

 

أولا : تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

 

ثانيا: اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها

 

ثالثا: اقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالأسكندرية واعتماد برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة .

 

رابعا: اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى. (مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية

 

قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.

 

قسم الشئون الفنية: وجيه احمد رئيسا وفهيم عمر و و حمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا

 

قسم الشئون المالية: حسام طه

 

قسم الشئون القانونية: صلاح البرى

 

المعد البدنى: سامى فاروق

 


عاجل.. حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر
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