رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد مساندة السعودية أمام التعديات الإرهابية

أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان، استنكار بلاده بشدة للهجمات التخريبية على معملي شركة أرامكو السعودية للنفط.

وأكد عمران خان مساندة باكستان للمملكة ووقوفها معها بكل إمكانياتها.

ووصل خان إلى السعودية، صباح اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الخارجية إبراهيم العساف.





وتلقى محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من عمران خان أمس الأول، عقب الهجمات الأخيرة على أرامكو.









وأشار خان خلال المكالمة الهاتفية إلى دعم إسلام أباد للسعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.