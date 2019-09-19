الحفاظ على المباني الأثرية: الانتهاء من تطوير ميدان التحرير خلال 3 أشهر
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:01 م
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رقية جمال
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قالت الدكتورة هايدي أحمد، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق الأثرية، إن مشروع القاهرة التاريخية يضم عددا من المشروعات التي تهدف إلى إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات يتم الإعداد لتنفيذها حاليًا، مثل مشروع تطوير ميدان التحرير بالتعاون بين عدد من الوزارات المختلفة، وتطوير متحف التحرير تزامنًا مع نقل المومياوات، هذا الحدث الذي سيشهد اهتمام من كافة وسائل الإعلام العالمية، فضلًا عن أن بعض السياح قد يحرصوا على حضور هذا الحدث التاريخي.
وأضافت "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن برنامج حماية وصيانة المباني الأثرية والتاريخية مقسم لأربع مراحل، مشيرة إلى أن هناك مباني أثرية يتم التعامل معها بالترميم، بما فيها الآثار الإسلامية والقبطية، وهناك مبان تراثية وهي التي لا تنتقل ملكيتها للحكومة وتظل مملوكة لأصحابها، وتسجل كتراث لكن يصعب على صاحبها هدمها، مثل المباني الموجودة بالقاهرة الخديوية، مشيرة إلى أن هذه المباني التراثية يتم تطوير وجهاتها، ويسمح للمالك بإعادة استخدامها بشروط.
وتابعت مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق الأثرية، أن هناك مشروع آخر لتطوير الساحة الموجودة أمام مسجد الحسين، وتطوير منطقة مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة، موضحة أنه سيتم الانتهاء من تطوير ميدان التحرير خلال 3 شهور، وهناك مشروع آخر لإتمام تطوير المرحلة الثانية من منطقة البورصة وسيتم الانتهاء منه خلال 5 شهور.
وأضافت "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن برنامج حماية وصيانة المباني الأثرية والتاريخية مقسم لأربع مراحل، مشيرة إلى أن هناك مباني أثرية يتم التعامل معها بالترميم، بما فيها الآثار الإسلامية والقبطية، وهناك مبان تراثية وهي التي لا تنتقل ملكيتها للحكومة وتظل مملوكة لأصحابها، وتسجل كتراث لكن يصعب على صاحبها هدمها، مثل المباني الموجودة بالقاهرة الخديوية، مشيرة إلى أن هذه المباني التراثية يتم تطوير وجهاتها، ويسمح للمالك بإعادة استخدامها بشروط.
وتابعت مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق الأثرية، أن هناك مشروع آخر لتطوير الساحة الموجودة أمام مسجد الحسين، وتطوير منطقة مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة، موضحة أنه سيتم الانتهاء من تطوير ميدان التحرير خلال 3 شهور، وهناك مشروع آخر لإتمام تطوير المرحلة الثانية من منطقة البورصة وسيتم الانتهاء منه خلال 5 شهور.
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