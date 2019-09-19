ننشر جدول مباريات أندية مطروح في القسم الثالث

أقيمت قرعة مباريات المجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث، موسم 2019- 2020 .

وتضم المجموعة أندية مركز شباب الحمام ، الحرية ،برج العرب ، الجزيرة ، شباب الضبعة ، هلال الضبعة ، المصري السلوم ، مطروح ، الشرطة .

وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركون بالمسابقة، أسفرت عن مباريات قوية في الدور الأول:

الأسبوع الأول

- الحرية مع برج العرب

- شباب الضبعة مع الهلال

- مصري السلوم مع مطروح

- الجزيرة مع الشرطة

- مركز شباب الحمام باي

الأسبوع الثاني

- برج العرب مع الجزيرة

-الشرطة مع مصري السلوم

- مطروح مع شباب الضبعة

- الهلال مع شباب الحمام

- الحرية باي

الأسبوع الثالث

- برج العرب مع مصري السلوم

- الحرية مع الجزيرة

- مطروح مع شباب الحمام

- الشرطة مع شباب الضبعة

- الهلال باي

الأسبوع الرابع

- مصري السلوم مع الحرية

- شباب الضبعة مع برج العرب

- الحمام مع الشرطة

- الهلال مع مطروح

-الجزيرة باي

الأسبوع الخامس

- برج العرب مع شباب الحمام

- الحرية مع شباب الضبعة

- الجزيرة مع مصري السلوم

- الشرطة مع الهلال

- مطروح باي

الأسبوع السادس

- شباب الضبعة مع الجزيرة

- شباب الحمام مع الحرية

- الهلال مع برج العرب

- مطروح مع الشرطة

- مصري السلوم باي

الأسبوع السابع

- برج العرب مع مطروح

- الحرية مع الهلال

- الجزيرة مع شباب الحمام

- شباب الضبعة مع مصري السلوم

- الشرطة باي

الأسبوع الثامن

- شباب الحمام مع مصري السلوم

- الهلال مع الجزيرة

- مطروح مع الحرية

- برج العرب مع الشرطة

- شباب الضبعة باي

الأسبوع التاسع

-الحرية مع الشرطة

- الجزيرة مع مطروح

- مصري السلوم مع الهلال

- شباب الحمام مع شباب الضبعة

- برج العرب باي