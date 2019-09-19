ننشر جدول مباريات أندية مطروح في القسم الثالث
أقيمت قرعة مباريات المجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث، موسم 2019- 2020 .
وتضم المجموعة
أندية مركز شباب الحمام ، الحرية ،برج العرب ، الجزيرة ، شباب الضبعة ، هلال الضبعة
، المصري السلوم ، مطروح ، الشرطة .
وحضر القرعة مندوبو
الأندية المشاركون بالمسابقة، أسفرت عن مباريات قوية في الدور الأول:
الأسبوع الأول
- الحرية مع برج العرب
- شباب الضبعة
مع الهلال
- مصري السلوم
مع مطروح
- الجزيرة مع الشرطة
- مركز شباب الحمام باي
الأسبوع الثاني
- برج العرب مع
الجزيرة
-الشرطة مع مصري
السلوم
- مطروح مع شباب
الضبعة
- الهلال مع شباب الحمام
- الحرية
باي
الأسبوع الثالث
- برج العرب مع
مصري السلوم
- الحرية مع الجزيرة
- مطروح مع شباب
الحمام
- الشرطة مع شباب
الضبعة
- الهلال باي
الأسبوع الرابع
- مصري السلوم مع الحرية
- شباب الضبعة
مع برج العرب
- الحمام مع الشرطة
- الهلال مع مطروح
-الجزيرة باي
الأسبوع الخامس
- برج العرب مع
شباب الحمام
- الحرية مع شباب
الضبعة
- الجزيرة مع مصري
السلوم
- الشرطة مع الهلال
- مطروح باي
الأسبوع السادس
- شباب الضبعة
مع الجزيرة
- شباب الحمام
مع الحرية
- الهلال مع برج
العرب
- مطروح مع الشرطة
- مصري السلوم
باي
الأسبوع السابع
- برج العرب مع مطروح
- الحرية مع الهلال
- الجزيرة مع شباب الحمام
- شباب الضبعة
مع مصري السلوم
- الشرطة باي
الأسبوع الثامن
- شباب الحمام
مع مصري السلوم
- الهلال مع الجزيرة
- مطروح مع الحرية
- برج العرب مع
الشرطة
- شباب الضبعة باي
الأسبوع التاسع
-الحرية مع الشرطة
- الجزيرة مع مطروح
- مصري السلوم
مع الهلال
- شباب الحمام
مع شباب الضبعة
- برج العرب باي