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بورصة "السعودية" تصعد 1.35%بختام التعاملات وسط قفزة بالسيولة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:55 م
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بورصة السعودية تصعد 1.35%بختام التعاملات وسط قفزة بالسيولة
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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أختتمت بورصة السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، علي صعود  ليواصل مؤشرها العام مكاسبه لليوم الثاني على التوالي   في ظل صعود جماعي لقطاعاته الكبرى، وسط قفزة بالسيولة ،  مرتفعاً بنسبة 1.35 بالمائة، بمكاسب بلغت 105.59 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,926.82 نقطة ، وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تمديد فترتي مزاد الإغلاق، والتداول على سعر الإغلاق، بالتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من الانضمام لمؤشر فوتسي راسل، والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر (S&P Dow Jones).

وارتفعت قيم التداول إلى نحو 8.5 مليار ريال، مقابل 2.65 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى نحو 260.85 مليون سهم، مقابل 103.87 مليون سهم أمس الأربعاء.

وتوقع تقرير حديث لشركة أبحاث الجزيرة كابيتال أن تصل التدفقات النقدية المتوقعة إلى السوق السعودي من المرحلة الرابعة للانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة لنحو 5.2 مليار ريال ,وجاء إغلاق 16 قطاعا باللون الأخضر، تصدرها "الاتصالات" بارتفاع نسبته 2.84 بالمائة، وصعد "المواد الأساسية" 1.92 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاع البنوك 1.17 بالمائة.

وعلي صعيد القطاعات المتراجعه فقد أغلقت بقية القطاعات على تراجع، بصدارة قطاع الإعلام الذي هبط 1.89 بالمائة، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بتراجع 0.96 بالمائة.

وتصدر سهم "شمس" الأسهم الرابحة، بارتفاع نسبته 10 بالمائة، وسجل "أميانتيت"، أعلى الخسائر بتراجع نسبته 5.86 بالمائة.

وكانت أعلى قيم تداول لسهم "سابك" بـ1.29 مليار ريال، وحقق "الإنماء" أعلى الكميات بـ20.53  مليون سهم.
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