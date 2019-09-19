بورصة "مسقط "تغلق عند مستوى 3992.13 نقطة بختام تعاملات الخميس

أنهت بورصة مسقط تعاملات اليوم ، الخميس أخر جلسات الأ سبوع علي تراجع ، حيث تراجع أنهى المؤشر العام بها بنسبة 0.59 بالمائة، وأغلقت عند مستوى 3992.13 نقطة، خاسراً 23.87 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأربعاء ، وقادت الأسهم القيادية، تراجعات بورصة مسقط وانخفض النهضة للخدمات 3.83 بالمائة، وريسوت للاسمنت 3.41 بالمائة، والخليجية للاستثمار 2.7 بالمائة.









وتراجعت القطاعات بشكل جماعي ، تقدمها الصناعة بنسبة 0.87 بالمائة، مع تقدم سهم الحسن الهندسية على المتراجعين بنسبة 8.33 بالمائة، وتراجع ريسوت للاسمنت، كما انخفض اسمنت عُمان 2.63 بالمائة ، وتراجع مؤشر القطاع المالي 0.58 بالمائة؛ بضغط الخليجية للاستثمار، وتراجع البنك الأهلي 2.4 بالمائة ، وتجاهل القطاع المالي صدارة سهم المتحدة للتمويل للرابحين اليوم بنسبة 4.11 بالمائة ، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.17 بالمائة، مع انخفاض النهضة للخدمات، وتراجع عمان للاستثمار 1.72 بالمائة.



