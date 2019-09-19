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بورصة "مسقط "تغلق عند مستوى 3992.13 نقطة بختام تعاملات الخميس

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:44 م
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بورصة مسقط تغلق عند مستوى 3992.13 نقطة بختام تعاملات الخميس
بورصة مسقط
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نيفين سمير
 
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أنهت بورصة مسقط تعاملات اليوم ، الخميس أخر جلسات الأ سبوع علي تراجع ، حيث تراجع أنهى المؤشر العام بها بنسبة  0.59 بالمائة، وأغلقت عند مستوى 3992.13 نقطة، خاسراً 23.87 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأربعاء ، وقادت الأسهم القيادية، تراجعات بورصة مسقط وانخفض النهضة للخدمات 3.83 بالمائة، وريسوت للاسمنت 3.41 بالمائة، والخليجية للاستثمار 2.7 بالمائة.


وتراجعت القطاعات بشكل جماعي ، تقدمها الصناعة بنسبة 0.87 بالمائة، مع تقدم سهم الحسن الهندسية على المتراجعين بنسبة 8.33 بالمائة، وتراجع ريسوت للاسمنت، كما انخفض اسمنت عُمان 2.63 بالمائة ، وتراجع مؤشر القطاع المالي 0.58 بالمائة؛ بضغط الخليجية للاستثمار، وتراجع البنك الأهلي 2.4 بالمائة ، وتجاهل القطاع المالي صدارة سهم المتحدة للتمويل للرابحين اليوم بنسبة 4.11 بالمائة ، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.17 بالمائة، مع انخفاض النهضة للخدمات، وتراجع عمان للاستثمار 1.72 بالمائة.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 19.39 مليون سهم، مقابل 13.81 مليون بالجلسة الماضية، وارتفعت قيمة التداولات إلى 2.44 مليون ريال، مقابل 1.42 مليون ريال بجلسة أمس الأربعاء ، وتصدر سهم جلفار للهندسة الأسهم الأنشط حجماً وقيمةً اليوم، بتداول 6.31 مليون سهم، بقيمة بنحو 489.57 ألف ريال.
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