نص مكالمة محمد فضل مع إيهاب جلال





وتلقى جلال مكالمة هاتفية من فضل يستفسر فيها عن الأسباب وراء رغبته في البقاء مع المصري وعدم تدريب المنتخب، وشدد عليه أن الأولوية كانت له باختياره وتمسك به حتى اللحظة الأخيرة.



جلال أكد لفضل أنه تعرض لانتقادات شديدة طوال الساعات الماضية والهجوم من مختلف وسائل الإعلام حول تدريبه للمنتخب الوطني وهو ما أثر عليه بشكل سلبي وحالة عدم القبول في الشارع الكروي.





فضل يوضح لإيهاب جلال سر التمسك به لقيادة المنتخب



فضل أوضح لجلال أنه كان يرغب في توليه تدريب المنتخب الوطني واعتبره الأفضل من كل النواحي من بين كل المرشحين على الساحة.



‏في الوقت الذي أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن مجلس إدارة النادي البورسعيدي، لم يرفض تولي إيهاب جلال المسئولية الفنية لمنتخب مصر الوطني.



وقال الخولي خلال تصريحات صحفية: "إذا رفضنا تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب، سنكون خائنين للبلد".



وتابع: "كل ما نطلبه هو التفاوض مع إدارة المصري من قبل اللجنة الخماسية، واحترام التعاقد الساري بين المدرب والنادي".



وكان الخولي اجتمع مع إيهاب جلال عقب مران المصري أمس الأربعاء، وطالبه بضرورة تواصل مسئولو اتحاد الكرة مع مجلس إدارة النادي البورسعيدي، خاصة أن المفاوضات يجب أن تأتي عن طريق النادي المصري ويجب احترامه، وحينها لن يقف النادي في طريقه.



وانتهت الجلسة بين الطرفين بالاتفاق على استمرار إيهاب جلال في قيادة تدريبات المصري بشكل طبيعي، لحين قيام اتحاد الكرة بالتواصل مباشرة مع مسئولي المصري وإبلاغهم برغبتهم في تولي إيهاب جلال تدريب منتخب الفراعنة.



ودارت المفاضلة في الساعات الماضية بين العديد من المرشحين وعلى رأسهم حسام البدري وحسام حسن وإيهاب جلال لكن الأخير اعتذر في الساعات الماضية ليبتعد عن الصورة ويتم البحث عن البديل لتولي تدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة وسط الامال الكبيرة من جانب الجماهير للتأهل إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.