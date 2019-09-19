نكشف الحالة الصحية لأسقف نجع حمادي

كشف مصدر كنسي من ايبارشية نجع حمادي للأقباط الارثوذكس، أن الأنبا كيرلس، أسقف الايبارشية يعاني من إنزلاق في الفقرة الرابعة والخامسة في العمود الفقري.





وأكد المصدر في تصريح خاص لـ " بوابة الفجر"، أن الانبا كيرلس، يمر حاليا بظروف صحية صعبة وهو الآن يخضع للعلاج في مستشفى الجونة بالغردقة.





وأضاف المصدر، أن الاطباء افادوا أن الانبا كيرلس سوف يقيم داخل المستشفى لبضعة أسابيع وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.





وطالب المصدر من الجميع الدعاء والصلاة له ليتم شفائه ويعود إلى أبنائه في الإيبارشية.





وكان الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، قد اعلن الجمعة الماضية، عن توزيع ختام جوائز المهرجان الصيفي الثامن عشر المقام تحت عنوان "رأتك عيناي 2019" عقب الانتهاء من إعلان التصفيات النهائية خلال أسبوعين.





وقال أسقف نجع حمادي في بيانه، إن ختام المهرجان الصيفي سيتم إقامته في أربع مناطق داخل الايبارشية حرصا وتقديرا للخدمة العامة للمهرجان وتسهيلًا لإقامة المهرجان الصيفي لعام 2019 منذ أن بدأ من ثماني عشر عامًا.





ونوه " كيرلس"، بأن احتفال المهرجان سيوف يقتصر في 4 كنائس وهي كالاتي:





كنائس مركز ابوتشت سيقام الاحتفال في كنيسة العذراء مريم والأنبا انطونيوس بقرية ابوشوشة يوم الاثنين المقبل.





كنائس مركز مدينة فرشوط سيقام الاحتفال في دير الشهيد العظيم مار جرجس بحاجر الدهسة يوم الثلاثاء المقبل.





كنائس بهجورة سيقام الاحتفال في كنيسة مار جرجس الكبرى بذات القرية وذلك يوم الأربعاء المقبل.





كنائس مدينة نجع حمادي سيقام الاحتفال بها في كاتدرائية مار يوحنا الحبيب وسط مدينة نجع حمادي يوم الخميس المقبل.





ولد الانبا كيرلس، اسقف نجع حمادي في مدينة منفلوط بمحافظة اسيوط في 2491948، وحصل على بكالرويوس تجارة من جامعة أسيوط.





عمل صرافا في مصلحة الضرائب علي الاراضي الزراعة بادارة الضرائب بمنفلوط.





والتحق بدير الانبا بولا بجبل البحر الاحمر في 17 أكتوبر عام 1975، وعندما كان طالب رهبنه شغل مصب وكيل الدير وكان الدير به عدد رهبان قليل، وفي الوقت الذي التحق الانبا كيرلس للدير كان القمص فانوس الانبا بولا اصغر راهبًا سناُ في الدير.



