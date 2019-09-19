ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نكشف الحالة الصحية لأسقف نجع حمادي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:39 م
Advertisements
نكشف الحالة الصحية لأسقف نجع حمادي
Advertisements
طباعة
حازم رفعت
 
Advertisements
كشف مصدر كنسي من ايبارشية نجع حمادي للأقباط الارثوذكس، أن الأنبا كيرلس، أسقف الايبارشية يعاني من إنزلاق في الفقرة الرابعة والخامسة في العمود الفقري.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ " بوابة الفجر"، أن الانبا كيرلس، يمر حاليا بظروف صحية صعبة وهو الآن يخضع للعلاج في مستشفى الجونة بالغردقة.

وأضاف المصدر، أن الاطباء افادوا أن الانبا كيرلس سوف يقيم داخل المستشفى لبضعة أسابيع وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وطالب المصدر من الجميع الدعاء والصلاة له ليتم شفائه ويعود إلى أبنائه في الإيبارشية.

وكان الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، قد اعلن الجمعة الماضية، عن توزيع ختام جوائز المهرجان الصيفي الثامن عشر المقام تحت عنوان "رأتك عيناي 2019" عقب الانتهاء من إعلان التصفيات النهائية خلال أسبوعين.

وقال أسقف نجع حمادي في بيانه، إن ختام المهرجان الصيفي سيتم إقامته في أربع مناطق داخل الايبارشية حرصا وتقديرا للخدمة العامة للمهرجان وتسهيلًا لإقامة المهرجان الصيفي لعام 2019 منذ أن بدأ من ثماني عشر عامًا.

ونوه " كيرلس"، بأن احتفال المهرجان سيوف يقتصر في 4 كنائس وهي كالاتي: 

كنائس مركز ابوتشت سيقام الاحتفال في كنيسة العذراء مريم والأنبا انطونيوس بقرية ابوشوشة يوم الاثنين المقبل.

كنائس مركز مدينة فرشوط سيقام الاحتفال في دير الشهيد العظيم مار جرجس بحاجر الدهسة يوم الثلاثاء المقبل.

كنائس بهجورة سيقام الاحتفال في كنيسة مار جرجس الكبرى بذات القرية وذلك يوم الأربعاء المقبل.

كنائس مدينة نجع حمادي سيقام الاحتفال بها في كاتدرائية مار يوحنا الحبيب وسط مدينة نجع حمادي يوم الخميس المقبل. 

ولد الانبا كيرلس، اسقف نجع حمادي في مدينة منفلوط بمحافظة اسيوط في 2491948، وحصل على بكالرويوس تجارة من جامعة أسيوط.

عمل صرافا في مصلحة الضرائب علي الاراضي الزراعة بادارة الضرائب بمنفلوط.

والتحق بدير الانبا بولا بجبل البحر الاحمر في 17 أكتوبر عام 1975، وعندما كان طالب رهبنه شغل مصب وكيل الدير وكان الدير به عدد رهبان قليل، وفي الوقت الذي التحق الانبا كيرلس للدير كان القمص فانوس الانبا بولا اصغر راهبًا سناُ في الدير.

وبعد عام من رهبنته ترقي الي رتية القسيسية، ثم عين اسقفًا في 29 مايو 1977 على مطرانية نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعهما بيد البابا الراحل شنودة الثالث، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ليكون اصغر اسقف سنًا علي مستوي الكنيسة القبطية الارثوذكسية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مستشفي دير الانبا بولا الجونة الانبا كيرلس
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
-
x
18:55
-
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
-
x
18:55
-
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
-
x
18:55
-
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
-
x
18:55
-
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
-
x
18:55
-
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
-
x
21:00
-
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
-
x
21:00
-
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
-
x
18:55
-
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:50
-
الشباب
الرائد
-
x
19:20
-
التعاون