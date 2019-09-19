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الجزائر: إيداع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحبس المؤقت

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:31 م
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الجزائر: إيداع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحبس المؤقت
الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي
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وكالات
 
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قرر قاضي التحقيق في الجزائر، اليوم الخميس، إيداع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي، الحبس المؤقت، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

فصل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، عضو اللجنة المركزية مصطفى بوعلاق، من صفوف الأفلان.

 

وحسب بيان للحزب، فإنه بناء على القانون الأساسي لاسيما المادة 24-03 منه وطبقا للنظام الداخلي للحزب لاسيما المواد 22، 29، 31، 36، 39، 44 منه تم اتخاذ قرار الفصل .

 

وينص القانون على تجريد المعني من الغطاء السياسي كنائب بالمجلس الشعبي الوطني، كما يشهّر بالمفصول في صحافة الحزب ونشرته الداخلية، على أن تلتزم هيئات وهياكل الحزب بتطبيق هذا القرار .

 

ويستمع وكيل الجمهورية لأقوال محمد جميعي ، في قضايا تتعلق بالتهديد والسب، إضافة إلى المشاركة في إتلاف مستندات رسمية، وإخفاء ملفات قضائية.

 

وصادقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يوم 16 سبتمبر الجاري، على رفع تقرير الحصانة البرلمانية عن النائب محمد جميعي، بعد طلب تقدم به وزير العدل بلقاسم زغماتي.

 

وكان جميعي قد عين عضو المكتب السياسي للحزب علي صديقي أمينا عاما بالنيابة.

 





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