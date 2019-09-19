قرار مفاجئ من الأهلي قبل مباراة الزمالك

جلسة بالفيديو لـ"رينيه" مع لاعبي الأهلي







فايلر يجهز ثنائي الأهلي



ويجهز رينيه فايلر نجميه أحمد الشيخ وصلاح محسن تمهيدًا للمشاركة في تشكيل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك غدًا باستاد برج العرب.



ويرغب فايلر في الدفع بالمهاجم صلاح محسن في الهجوم على حساب مروان محسن في غياب وليد أزارو للإصابة للإصابة.



ويلعب فايلر أمام الزمالك بنفس تشكيل مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، باستثناء دخول ياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف الغائب للإيقاف وبذلك يلعب محمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وأحمد الشيخ على حساب حسين الشحات خلف المهاجم صلاح محسن



وطلب بعض أعضاء جهاز الأهلي مشاركة وليد سليمان من بداية مباراة السوبر المصري لكن فايلر تمسك برؤيته.



ويلتقي الأهلي كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ يوم 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات إياب دور ال32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ علما بأن مواجهة الذهاب انتهت في غينيا لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد.



ويعقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق بالإسكندرية مساء اليوم الخميس.وتشهد المحاضرة الفنية مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة الزمالك، واستعراض ملخص مباريات المنافس الأخيرة وتحفيظ اللاعبين خطة مواجهة الغد.وقرر جهاز الأهلي البقاء في الإسكندرية عقب انتهاء مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.وجاء قرار الجهاز الفني بالبقاء في برج العرب بالإسكندرية عقب مباراة الزمالك في السوبر؛ بسبب ضيق الوقت قبل مباراة سموحة المحدد لها الإثنين المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020 والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.