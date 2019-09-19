"القابضة للصناعات المعدنية": 15 مليار جنيه التكلفة المبدئية للنهوض بالصناعات الثقيلة

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قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن اتجاه الدولة لدعم الصناعات الثقيلة لدعم التصنيع المحلي، لا يعني أن الدولة تنفق أموال لدعم صناعة بعينها، وقطاع الأعمال يمارس أعمال نشاط في تنافسية عادلة مع سائر الأطراف في السوق، مشيرًا إلى أن قطاع الأعمال العام به 8 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال وباقي الشركات تابعة لوزارات أخرى.



وأضاف "نافع"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الخميس، أن التكلفة المبدئية للنهوض بالصناعات الثقيلة تصل لـ 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تطوير الدلتا للصلب تم عمل دراسة لها لمضاعفة إنتاجها بالنظر لاحتياجات السوق، مشيرًا إلى أن هناك شركة سويسرية تعمل في 4 شركات حاليًا من الشركات الأكثر تضررًا حيق تقوم بتحديث البنية التحتية بالكامل، وعمل مراجعة فنية وتقديم توصيات ومتابعة عملية التنفيذ، ووضعت احتياجات تمويلية للشركات الأربعة نحو 150-200 مليون جنيه، على أن يصل العائد من 400-500 مليون جنيه سنويًا.



وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن العمل على دمج الشركات التي تحقق خسائر ليس مجدي ويكون هناك خسائر أكبر، معربًا عن رفضه لفكرة اندماج الشركات، مشيرًا إلى أن هناك 7 شركات خاسرة، لكن لا يمكن دمجهم جميعًا معًا، مشيرًا إلى أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر تتجاوز مليار جنيه سنويًا، ولا يمكن دمجها مع شركة تحقق خسارة 10 مليون جنيه، حيث أن تطوير الشركة الصغيرة بمفردها يكون اسهل من دمجهما معًا.

