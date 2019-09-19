رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بتونس لدول شقيقة وصديقة
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:11 م
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محمد وليد الجموسي
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أشرف رئيس الجمهورية بالنيابة، محمد الناصر، اليوم الخميس بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بتونس، لدول شقيقة وصديقة وهم على التوالي:
/ دمان محمد همر، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
/ بيكا جوهان أوكا، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية فنلندا.
/ ريفيق علي أونانر، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية تركيا.
/ كريستوف دو باسموبيار، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لمملكة بلجيكا.
/ آنّا بلوك مازواغ، سفيرة فوق العادة ومفوّضة للسويد.
وقد جرى الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي.
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