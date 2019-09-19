رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بتونس لدول شقيقة وصديقة

أشرف رئيس الجمهورية بالنيابة، محمد الناصر، اليوم الخميس بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بتونس، لدول شقيقة وصديقة وهم على التوالي:

/ دمان محمد همر، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

/ بيكا جوهان أوكا، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية فنلندا.

/ ريفيق علي أونانر، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لجمهورية تركيا.

/ كريستوف دو باسموبيار، سفيرا فوق العادة ومفوّضا لمملكة بلجيكا.

/ آنّا بلوك مازواغ، سفيرة فوق العادة ومفوّضة للسويد.

وقد جرى الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي.