انتهاء 99% من توسعات محطة مياه شرب كفر الدوار بالبحيرة (صور)

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قام اللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، بتفقد توسعات محطة مياه الشرب بكفر الدوار بطاقة 500 لتر في الثانية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 99%، وجاري إنهاء الأعمال الكهروميكانيكية المتبقية، والمقرر الانتهاء منها مع نهاية شهر سبتمبر الجاري لخدمة قرى سيدي غازي وكوم البركة وتوابعهما.



والمحطة تتكون من 8 مبان معمارية، ومأخذ من ترعة المحمودية، وعنبر مياة عكرة، وبئر توزيع، ومبنى مروقات، ومبنى مرشحات، وخزان أرضي، وعنبر مياة مرشحة، ومباني ملحقة للديزل والمحولات بتكلفة 135 مليون جنيه.



وقام "مرزوق" بتفقد أقسام المحطة ووجهت بسرعة نهو الأعمال المتبقية وعمل الصيانة الدورية المستمرة لديزل الكهرباء، وذلك في إطار متابعة كافة المشروعات الاستثمارية والخدمية المنفذة بمدن ومراكز المحافظة، للوقوف على حجم الأعمال وموقفها التنفيذي ورصد المعوقات التي تعوق إنهائها ودفع العمل بها.



وأكد الدكتور سامي عبد الستار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أنه تم البدء في تنفيذ مشروعي الصرف الصحي بقريتي زاوية البحر ومحلة أحمد بمركز ومدينة كوم حمادة، في إطار البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومصنع الطائرات بتكلفة حوالي 55 مليون جنيه.



وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن مشروع الصرف الصحي بقرية زاوية البحر بكوم حمادة مكون من محطة رفع وشبكة انحدار بطول 10 كيلو متر وخط طرد بطول 2 كيلو متر قطر 300 ملليمتر بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة وأن مشروع صرف صحي قرية محلة أحمد مكون من محطة رفع وشبكة انحدار بطول 8 كيلو متر وخط طرد بطول 4 كيلو متر قطر 250 ملليمتر بتكلفة تقدر بمبلغ 25 مليون جنيه لخدمة 12 ألف نسمة.



ومن جانبه وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، بمتابعة تنفيذ تلك المشروعات والالتزام ببرنامجها الزمني المحدد وتذليل ما يعترضها من معوقات وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والارتقاء بخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية بقرى ومدن ومراكز المحافظة.

