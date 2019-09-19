البدري يعود من ألمانيا للتفاوض على تدريب المنتخب



وتعثرت مفاوضات اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني في ظل تمسك محمد فضل عضو مجلس الجبلاية به واقناع أعضاء الاتحاد ماعدا الجنايني بتعيين إيهاب جلال في منصب المدير الفني للفراعنة.





علم "الفجر الرياضي" أن حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي يعود إلى القاهرة خلال ساعات من ألمانيا من أجل التفاوض مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة على مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة القادمة وتولي المهمة بشكل رسمي مع اختيار الجهاز الفني المعاون له في تدريب الفراعنة.



ورحب البدري بعرض عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بتولي مهمة تدريب الفراعنة في الفترة القادمة بعد تعثر مفاوضات الجبلاية مع إيهاب جلال الذي تمسك بالبقاء في تدريب المصري البورسعيدي.



وسيطرت حالة من الارتباك، على أعضاء اللجنة الخماسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بعد إعلان المهندس سمير حلبية، رئيس النادي المصري، عبر وسائل الإعلام رفض إيهاب جلال، مدرب الفريق البورسعيدي، تولي تدريب المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.





ويحاول محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، الوصول إلى إيهاب جلال هاتفيًا منذ تصريح حلبية، ولكن لم ينجح إلى الآن الوصول إليه، لمعرفة حقيقة تصريحات رئيس ناديه.



ويذكر أن اللجنة الخماسية استقرت في أجتماع أمس الاربعاء، على تولي إيهاب جلال تدريب الفراعنة الكبار.



في المقابل، أشارت تقارير صباح اليوم؛ أن إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي؛ رفض فكرة تدريب منتخب مصر بعدما كان أهم المرشحين لقيادة الفراعنة خلفًا لخافيير أجيري.



وفتح إيهاب جلال برفض الباب أمام حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ لتولي القيادة الفنية للفراعنة.



وجاء تأخر الإعلان عن مدرب المنتخب القادم بسبب تشكيل الجهاز الفنى بعد الاستقرار حول تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر والذي كان يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، ويأتى التفكير داخل اتحاد الكرة حول العديد من الأسماء الأخرى للعمل داخل الجهاز المعاون.





تزايدت فرص حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خلافة المكسيكي خافيير أجيري المدير المدير الفني السابق للمنتخب الوطني في الفترة القادمة.