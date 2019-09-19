ننشر مباريات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة من القسم الثالث

وفيما يلي مباريات الأسبوع الأول من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث :-



1 – غزل شبين × ديرب نجم

2 – أبو حماد × مركز شباب تلا

3 – مركز شباب ديرب نجم × الشرقية

4 – عرب الرمل × ميت خلف

5 – فاقوس × دقادوس

6 – أبو كبير × سرس الليان

7 – ميت خاقان × بلبيس.

أجريت ظهر اليوم بمنطقة الشرقية لكرة القدم قرعة المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث والتي تضم 14 فريقًا.وحضر جميع ممثلي الأندية المشاركة في المجموعة باستثناء مركز شباب تلا الذي تقدم باعتذار عن حضور القرعة.وأسفرت القرعة عن دريربي شرقاوي في الأسبوع الأول والذي سيجمع فريق الشرقية بمضيفه مركز شباب ديرب نجم، أما فريق تلا الهابط من الدرجة الثانية فيواجه أبو حماد على ملعب الأخير.