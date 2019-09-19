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السبب وراء إستبعاد إيهاب جلال عن تدريب المنتخب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:38 م
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السبب وراء إستبعاد إيهاب جلال عن تدريب المنتخب
إيهاب جلال
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محمد جمال
 
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يتمسك النادى المصري بالحصول على الشرط الجزائي فى عقد المدير الفنى للفريق إيهاب جلال والذى يقترب من الوصول ل 3 ملايين جنيه، مما أدي ذلك لإبعاد إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

وأكد مصدر داخل النادي المصري لـ"الفجر الرياضي"، قائلاً :" رحيل إيهاب جلال عن المصري بالطبع سيسبب أزمة كبيرة لنا خاصة وأن بطولة الدورى ستبدأ خلال أيام بخلاف المشاركة الإفريقية وأيضاً بعد أن قام اللاعبين بحفظ طريقة المدرب خلال الفترة الماضية وفترة الإعداد الكبيرة للفريق وأيضاً إختيار اللاعبين التى تتناسب مع طريقته ".

وبذلك يعود الأمر لنقطة الصفر مرة أخري بين المرشحين ال 4 لتدريب المنتخب وهم حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري.

وإقترب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى من إنهاء ملف المدير الفنى لمنتخب مصر خلال ساعات، بالإعلان عن المدير الفنى الجديد خلال ساعات والذى سيقود الفراعنه خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

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