دول شمال أفريقيا ترسم ملامح السوبر المصري

ثلاثي الزمالك المغربي سلاح ميتشو لضرب دفاعات الأهلي



أشرف بن شرقي



محمد أوناجم



خالد بو طيب



النقاز وساسي يحملان لواء الكرة التونسية في السوبر المصري



كما يتوفر معلول على قدرة رائعة في صناعة الأهداف وتسجيلها وهو ما ظهر جلياً في منافسات الموسم الماضي ومساهمته المباشرة في تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز حيث سجل ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين ليتفوق على جميع لاعبي الفريق بما فيهم رؤوس الحربة.في المقابل تحوم الشكوك حول مشاركة الدولي المغربي وليد أزارو في مباراة القمة بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به مؤخراً على مستوى الركبة على الرغم من الإنتقادات التي وجهت له خلال الموسم الماضي بسبب كثره ضياعه للفرص السانحة للتسجيل لكنه يظل واحد من أفضل اللاعبين في خط هجوم النادي الأهلي.يدخل ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة السوبر ضد الاهلي متسلحاً بوجود ثلاثي مغربي أبرزهم أشرف بن شرقي الذي يدخل اللقاء بذكريات تفوقه على النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عام 2017 والتتويج مع الوداد باللقب.وإستقبلت الجماهير البيضاء قدوم بن شرقي بعاصفة من الحب وتنتظر منه الكثير خلال لقاء السوبر على وجه التحديد وباقي مباريات الموسم بشكل عام وهو الذي يتميز بخفة في الحركة والمرونة الكبيرة في صناعة الفرص وهو الذي يجيد أيضاً اللعب في كل مراكز الخط الأمامي.وبصورة أقل يتحسس محمد أوناجم الطريق نحو التألق مع فريق نادي الزمالك منذ أن تعاقد معه المارد الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لكنه دائماً ما يشارك كبديل لكنه يعتبر من العناصر الهامة التي تعول عليها الجماهير البيضاء كثيراً للحصول على لقب كأس السوبر.يحاول المهاجم المخضرم خالد بوطيب إستعاده مستواه بعد أن غاب خلال الفترة الماضية عن الملاع ببسبب الإصابة وسبق تلك الفترة عدم توفيق وجلوسه على مقاعد البدلاء في أكثر من مباراة خلال مجريات الموسم الماضي محلياً وقارياً.ويدافع الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي عن سمعة الكرة التونسية في سوبر الاهلي ضد الزمالك حيث يعتبرالأول مفتاح لعب رئيسي وهو الأجنبي الوحيد الذي يحافظ على مكانه في تشكيلة الزمالك الأساسية.فيما يمتاز فرجاني ساسي بقدرته على قيادة وسط ملعب نادي الزمالك وتمرير الكرات البينية إلى المهاجمين لتحويلها إلى أهداف داخل شباك المنافسين.ليبقى السؤال الأبرز لمن ستكون كلمة الفصل في لقاء السوبر المصري أجانب الأهلي أم الزمالك ؟