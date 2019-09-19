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الرئيس وقادة القوات المسلحة يتقدمون جنازة الفريق إبراهيم عرابي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:31 م
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الرئيس وقادة القوات المسلحة يتقدمون جنازة الفريق إبراهيم عرابي
الرئيس السيسي
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كريم وزيري
 
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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامي قادة القوات المسلحة.

وكما قدم الرئيس، العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة.

هذا وقد توفي رئيس الأركان الأسبق أمس الأربعاء، حيث كان قد تولى منصب رئيس الأركان من 1983 حتى 1987، وقد حصل على عدة أوسمة من الدولة تقديرا لمجهوداته، منها نوط التدريب من الطبقة الأولى، وميدالية 6 أكتوبر، ونوط تحرير سيناء.

وقد تولى الفريق إبراهيم العرابي، عدة مناصب على مدار تاريخه ومنها منصب رئيس الهيئة االعربية للتصنيع، وقائد الجيش الميداني، ورئاسة أركان حرب القوات المسلحة.

يذكر أنه حصل الفريق إبراهيم العرابي خلال حياته العسكرية الحافلة بالبطولات العديد من الأوسمة والنياشين أهمها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى مرتين في عامي 1987 إلى 1995، وميدالية الترقية الاستثنائية في حرب اليمن، ونوط النصر، ونوط تحرير سيناء في 25 أبريل، وميدالية 6 أكتوبر وأخيرا وسام تحرير الكويت.

وكما نال بعض الأوسمة والأنواط من بعض الدول الشقيقة والصديقة ومنها (ليبيا – العراق – الولايات المتحدة الأمريكية – زائير – الكاميرون).
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