الأشقاء العرب: مصر نادت بالقمة ونالت السيادة.. والسيسي زعيم (فيديو)

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير مصور، يرصد تعليقات عدد من الرموز العربية عن تعرض مصر لحملة من الهجوم من جماعة الإخوان الإرهابية عبر منصاتهم الإعلامية، وتعبيرهم عن دعمهم لمصر فيما تتعرض له من هجوم.



حيث قال إبراهيم بهزاد، المدون الإماراتي، مخاطبا الشعب المصري، "بلادكم بخير، والمور من أفضل إلى أفضل.. فجميعنا نلاحظ المشروعات التي تنفذها مصر، وتحسن معدلات السياحة".



بينما دعم الشاعر الإماراتي عبداالله الدرمكي، مصر بأبيات شعرية، قال فيها، "صحيح إنك يا مصر ولادة شعب وجيش وقيادة.. فهذه مصر يا سادة قوة على عظمة وزعامة، تنادي المجد وتناله، وتنادي القمة وتنال السيادة، والسيسي زعيم فوق العادة معتلي القمة وزيادة، والشعب له أكبر شهادة، وعند العالم نال اعتماده".



وعقب محمد الملا، الإعلامي الكويتي، قائلا: "مصر كبيرة في عيونا، وشعب مصر شعب كريم وكبير، وكل مصري شريف يفتخر أن رئيسه عبد الفتاح السيسي.



ووجه الإعلامي الفلسطيني عامر القديري، التحية للشعب المصري، والقوات المسلحة المصرية، قائلا: "لنا فيكم خير قدوة، وجيش مصر خير أجناد الأرض، وليكن شعارنا معكم اسلمي يا مصر إننا الفدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، لكي يا مصر السلامة.. واسلمي في كل حين".



حيث جاءت كلماء الأشقاء العرب لتعبر عن مدى ثقل الدور الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي والعربي.

