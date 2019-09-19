"الأعلى للشؤون الإسلامية": الشائعات أصبحت صناعة وينفق عليها مبالغ طائلة.. (فيديو)

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قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تعقيبًا على إطلاق مركز الأزهر للفتاوي حملة لبيان ضرر الشائعات في هدم الأوطان وزعزعة الاستقرار، إن معالجة الإسلام لموضوع الشائعة من مختلف النواحي، من حيث فكرة تحريم الكذب، والتعبير القرآني في وصف الشائعة وصفها بالفتنة وليس الشائعة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.



وشدد "هندي"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، على أن الإنترنت أصبح بوابة كبيرة جدًا ومنصة كبيرة من الممكن أن تنشر بها الشائعات وتصل لملايين من الناس، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك منصات فعالة لتصحيح الأخبار الكاذبة، وسرعة الرد على الأخبار الكاذبة، وعلى كل مسئول في مؤسسه أن يكون ملم بتفاصيل مؤسسته، ولديه تحديث لكافة المعلومات المتعلقة بمؤسسته.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لابد من الحفاظ على القيم العلمية والثقافية الموجودة في المجتمع، فليس من الهين أن يخرج شخص للهجوم على بعض الرموز من العلماء والمثقفين؛ لكون ذلك يفقد الثقة في العلماء والمثقفين، بحيث يكون ليس له تأثير على المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يكون الإعلام محايد في تناول الموضوعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الشائعة أصبحت صناعة وينفق عليها مبالغ طائلة، موضحًا أن العمل العلمي يشوبه بعض الفردية وليس هناك حالة تنظيم جماعية له، ولا بد أن يكون هناك تنسيق جماعي لمواجهة الشائعات.



وأشار، إلى أن بعض وسائل الإعلام وحتى بعض المثقفين يقوموا بترديد الشائعات الصادرة عن الجماعات الإرهابية، ويبدأ التشكيك في هؤلاء المثقفين في البداية بأنه ليس محل ثقة.

