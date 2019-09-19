بعد تقلباته الغير مسبوقة.. هل يظل الذهب ملاذا آمنًا للمستثمرين؟





تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التراجع استمرت طويلًا خلال الفترة الحالية وصلت إلى 10 جنيهات في بعض الأحيان وذلك بعد موجة من الارتفاع أعقبت صعود غير مسبوق في أسعار الذهب على المستوى العالمى، ولكن لا تعبر التقلبات الكبيرة في أسعار الذهب وليدة الصدفة وإنما هناك أسباب رئيسية تساهم في هذا الأمر نستعرضها في هذا التقرير.





العوامل المؤثرة تراجع أسعار الذهب





يعد عدم استقرار الأسعار العالمية للمعدن الأصفر أحد أهم الأسباب التى تساهم في ارتفاع او انخفاض أسعار الذهب حيث يتأثر الذهب محليا بشكل كبير بأسعار الذهب على المستوى العالمى.





وهبطت أسعار العالمية للذهب لأدنى من 1500 دولار خلال الفترة الاخيرة، إذ هبطت أوقية الذهب من 1509 دولار أمس إلى 1495 دولار اليوم.

ويأتى ذلك الانخفاض في أسعار الذهب العالمى إلى الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية مما دفع المستثمرين للمخاطرة وعدم الاستمرار فى شراء الذهب كأحد أفضل الملاذت الآمنة، فنتشير التوقعات إلى أن نتيجة لتقلباته السعرية على المستويين المحلى والعالمى شهد المعدن الاصفر حالة إحجام عن شراءه من قبل المتعاملين الذين يسعون دائما إلى الاستثمار الآمن.

وخسر الذهب العالمي نحو 5% منذ أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام في الرابع من الشهر الجاري عند 1557 دولارا، وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، فقد الذهب 0.8% ليصل إلى 1498.50 دولار للأوقية.

وأحدثت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اضطرابا في الأسواق العالمية الأمر الذي أشعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمى، وهو ما كان يفسر الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار العالمية للذهب، الأمر الذى يؤثر على السعر فى مصر، بحسب وصفى أمين واصف.

ولكن الامر شهد حالة من الهدوء خلال الفترة الحالية وذلك بعد قرار الصين وأمريكا إجراء محادثات في واشنطن أوائل أكتوبر، وهو ما ينعكس بالطبع على الطلب على المعدن النفيس عالميًا، الأمر الذى يؤثر فى أسعاره.





من اهم العومل التي تؤثر على سعر الذهب هو زيادة فى الطلب عليه من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية الضخمة.



اسعار المعادن النفسية

هبط البلاتين في المعاملات الفورية 1.2% إلى 935.20 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم إلى 1542.34 دولار.

توقعات اسعار الذهب في مصر

نتيجة للتضرر الكبيرة الذي شهده سوق الذهب في مصر خلال الفترة الاخيرة ما بين تراجع وارتفاعالمر الذي يجعل التنبؤ بمسقبله في مصر أمر صعب نتيجة لارتباطه المباشر بسعر الذهب العالمى، ولكن من المفترض أن تشهد هبوط بعد خفض سعر الفائدة فى أمريكا ربع نقطة مئوية خلال اجتماع بنك الاحتياطى الفيدرالى المقبل





وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف دعم نمو اقتصادي وذلك بموافقة سبعة أعضاء ورفض ثلاثة في تصويت.



