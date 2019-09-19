انقلاب في الجبلاية بسبب مدرب المنتخب..البدري يعود بقوة وجلال للهاوية
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:25 م
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محمد الصو
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شهد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ تخبط جديد بين أعضائه داخل الأروقة المغلقة؛ بسبب اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني بالفترة المقبلة.
وعاد حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ لتصدر قائمة المرشحين لنيل المنصب خلفا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق؛ والذي تم إقالته بعد الخروج من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر مؤخرا.
وجاءت عودة البدري لتصدر المشهد بعدما تراجعت أسهم إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي؛ وحسام حسن المدير الفني لسموحة؛ خلال الساعات الماضية.
وأشارت تقارير صباح اليوم؛ أن إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي؛ رفض فكرة تدريب منتخب مصر بعدما كان أهم المرشحين لقيادة الفراعنة خلفًا لخافيير أجيري.
وفتح إبهاب جلال برفض الباب أمام حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ لتولي القيادة الفنية للفراعنة.
وجاء تأخر الإعلان عن مدرب المنتخب القادم بسبب تشكيل الجهاز الفنى بعد الاستقرار حول تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر والذي كان يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، ويأتى التفكير داخل اتحاد الكرة حول العديد من الأسماء الأخرى للعمل داخل الجهاز المعاون.
وعاد حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ لتصدر قائمة المرشحين لنيل المنصب خلفا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق؛ والذي تم إقالته بعد الخروج من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر مؤخرا.
وجاءت عودة البدري لتصدر المشهد بعدما تراجعت أسهم إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي؛ وحسام حسن المدير الفني لسموحة؛ خلال الساعات الماضية.
وأشارت تقارير صباح اليوم؛ أن إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي؛ رفض فكرة تدريب منتخب مصر بعدما كان أهم المرشحين لقيادة الفراعنة خلفًا لخافيير أجيري.
وفتح إبهاب جلال برفض الباب أمام حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي؛ لتولي القيادة الفنية للفراعنة.
وجاء تأخر الإعلان عن مدرب المنتخب القادم بسبب تشكيل الجهاز الفنى بعد الاستقرار حول تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر والذي كان يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، ويأتى التفكير داخل اتحاد الكرة حول العديد من الأسماء الأخرى للعمل داخل الجهاز المعاون.
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