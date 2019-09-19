العراق يرفض المشاركة في التحالف البحري بقيادة أمريكا في الشرق الأوسط

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، بأنه لن ينضم إلى مهمة بحرية دولية لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز.





وأشارت الوزارة، إلى أن الأمن في المنطقة هو مسؤولية دول الخليج.





وفي وقت سابق من اليوم، صرحت الإمارات بأنها ستشارك في تحالف بحري تقوده الولايات المتحدة يضم أيضًا؛ أستراليا، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة.





يأتي هذا التصريح، في أعقاب إعلان دولة الإمارات، أنها ستنضم إلى المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة، بينما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرياض ستشارك أيضًا في الجهد الدولي لحراسة المضيق.





وقررت الولايات المتحدة تشكيل تحالف بحري دولي في وقت سابق من هذا العام بعد عدد من الحوادث في المنطقة، بما في ذلك هجوم على ناقلات النفط في خليج عمان في يونيو، والخلاف البريطاني الإيراني الذي أدى إلى الاستيلاء على السفينة التي تحمل العلم البريطاني ستينا إمبيرو.





ويهدف التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية "آي إم إس سي"، إلى حماية السفن التجارية من خلال توفير الأجواء الآمنة لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومصالح البلدان المشاركة في التحالف، وبالتالي تعزيز أمن وسلامة السفن التجارية التي تمر عبر الممرات البحرية.





تغطي منطقة عمليات التحالف البحري الدولي مضيق هرمز الممر المائي الأكثر أهمية في العالم لإمدادات النفط، وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي، حسبما أوردت شبكة "العين" الإخبارية





وتسعى الولايات المتحدة لدعم مراقبة الشحن البحري في الخليج العربي مع تزايد التوترات مع إيران وتهديداتها لعمليات شحن البضائع بالمنطقة.





حتى الآن، دعمت أستراليا والبحرين والمملكة المتحدة المبادرة، في حين رفض عدد من الدول الأخرى الاقتراح.





ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية، سالم الزعابي، قوله، إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين، كما أوردت شبكة "سكاي نيوز" عربية





وكانت السعودية انضمت هي الأخرى، يوم أمس، إلى هذا التحالف، حسب ما صرح به مصدر مسؤول بوزارة الدفاع.





وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.





وظهرت فكرة تشكيل التحالف الدولي، في التاسع من يوليو الماضي، حين أعلن وقتها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، عمل واشنطن على تشكيل هذا التحالف.