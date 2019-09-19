السعودية في رسالة لمجلس الأمن: الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية

قالت المملكة العربية السعودية، في رسالة لمجلس الأمن، إن "كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية".

هجوم إرهابي منظم

وأكدت السعودية الرسالة، أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظم، وأنها ستتخذ إجراءات للرد على هجوم أرامكو وفقا للقانون الدولي.

التحقيق في الهجوم

وأرسلت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيتيريس وأخرى إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الدائم فاسيلي نبنزيا، وإلى أعضاء مجلس الأمن. وحملت الرسالتان شرحاً لموقف السعودية من الهجوم على منشآتها النفطية والاقتصاد العالمي برمته.

ودعت السعودية في الرسالة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيق في الهجوم على معملي أرامكو في خريص وبقيق في المنطقة الشرقية السبت الماضي.

هجوم أرماكو

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت الماضي، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح يوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".





عدم وقوع إصابات

أعلنت السعودية توقف ضخ النفط في خط أنابيب رئيسي بعد هجمات بطائرات بدون طيار تعرضت لها محطتا ضخ بمنطقة الرياض حيث أكدت شركة أرامكو السعودية، عدم وقوع إصابات إثر الهجمات الإرهابية على محطتين لضخ النفط وسط السعودية.

كما أكدت الشركة بحسب "رويترز"، عزم السعودية زيادة إمدادات النفط لأوروبا بنحو 3 ملايين برميل، لافتا إلى إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي كإجراء احترازي.

وقال وزير الطاقة السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن خط أنابيب النفط الرئيسي المستهدف بالطائرات المسيرة ينقل النفط من شرق المملكة إلى غربها، مؤكدًا أن شركة النفط الوطنية "أرامكو" أوقفت ضخ النفط في خط الأنابيب الرئيسي شرق- غرب.





وقد باشرت الجهات المختصة مسئولياتها بالموقعين، وأعلنت جماعة الحوثي مسئوليتها عن الحادث، وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.