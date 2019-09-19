"الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية".. مدينة "الموظفين" على طراز عالمي

شهور قليلة وتشهد مصر تشغيل نواة العاصمة الإدارية الجديدة، الأ وهو "الحي الحكومي" الذي ستنتقل لها الحياة الحكومية بإنتقال الوزارات الرسمية لمصر له في منتصف 2020، ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشروع استثماري بالدرجة الأولى ضخ به مليارات الجنيهات من خلال الاستثمارات الحديثة والتي تصل نحو 200 مليار جنية، ويسعى المشروع لتحقيق العائد، من بينها عائد بناء الحي الحكومي على حساب شركة العاصمة الادارية الجديدة، والذي سيساهم في نهضة مصر.





الحي الحكومي

الحي الحكومي هو أحد معالم العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحي مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء بجانب المرحلة الأولى من المباني الوزارية، بإجمالي 34 مبنى على مساحة 153 فدان.





18 شركة مصرية تساهم في تنفيذ الحي

يعمل في تنفيذ الحي الحكومي ما يقرب من 18 شركة مصرية كبيرة، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن المقرر أن يتم نقل الوزارات بها عام 2020، ويبلغ عددها 18 وزارة وهم الإنتاج الحربي، العدل، والأوقاف، الإسكان، التربية والتعليم، التعليم العالي، التموين، الصحة، حيث ستكون أولى الوزارات التي تسعى الحكومة لنقلها إلى العاصمة الجديدة، بجانب مبنى رئاسة الجمهورية ومبنى مجلس الوزراء، ومبنى للبرلمان.





مجلس النواب ومجلس الوزراء

ومن أبرز المباني المتواجدة في الحي الحكومي" مجلس النواب"، والذي يتكون من بدروم ودور أرضى و8 أدوار متكرر بإجمالي مساحة مبنية 149 ألف متر مربع بنسبة تنفيذ تجاوزت الـ20%، كما يتكون مجلس الوزراء من بدروم ودور أرضى و3 دور متكرر بإجمالى مساحة مبنية 74 ألف متر مربع ونسبة تنفيذ 30%.





تبلغ مساحة البرلمان الجديد 19 فدانا، أي نحو 80 ألف متر مربع، وفور افتتاحه سينتهي دور مقر البرلمان الموجود حاليا في وسط البلد.





ويتم حالياً التخطيط لنقل 50 ألف موظف للعمل فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وسيكون النقل من خلال القطار السريع الجارى تنفيذه حاليا، إضافة إلى العمل على مخطط جديد لإنشاء خط «ترام» ينقل العاملين من أمام استاد القاهرة إلى الحى الحكومى، مع إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين فى مدينة بدر.





نقل 50 ألف موظف

ويتم حالياً العمل على نقل 50 ألف موظف للعمل فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وسيكون النقل من خلال القطار السريع الجارى تنفيذه حاليا، إضافة إلى العمل على مخطط جديد لإنشاء خط «ترام» ينقل العاملين من أمام استاد القاهرة إلى الحى الحكومى، مع إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين فى مدينة بدر.





أعمال خطوط وشبكات المياه

وقد انتهت أعمال خطوط وشبكات المياه الخاصة به، بجانب شبكات الصرف، وتم إنجاز خطوط التليفونات حيث أصبح الحي مجهزاً لاستقبال كافة الوزارات والهيئات.





- تبلغ مساحة البرلمان الجديد 19 فدانا، أي نحو 80 ألف متر مربع، وفور افتتاحه سينتهي دور مقر البرلمان الموجود حاليا في وسط البلد.





من المقرر أيضاً، أن يتم إنشا من خلال القطار السريع الجارى تنفيذه حاليا، إضافة إلى العمل على مخطط جديد لإنشاء خط «ترام» ينقل العاملين من أمام استاد القاهرة إلى الحى الحكومى، مع إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين فى مدينة بدر.





شبكة الاتصالات

وبهذا الصدد، أكد عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة بدأت في تنفيذ شبكة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة من المقرر أن تنهي أعمال بناء شبكة الاتصالات بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية خلال النصف الأول من العام المقبل.





31.5 مليون جنيه

وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بين شركة غاز القاهرة، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتكلفة استثمارية 31.5 مليون جنيه لتنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مبانى مؤسسات الدولة بالحى الحكومى.



