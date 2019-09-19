السعيد في الصدارة وأزارو الأجنبي الوحيد.. 27 لاعبًا سجلوا في السوبر المصري

يستضيف استاد "برج العرب" بالإسكندرية النسخة السادسة عشر من بطولة السوبر المصري، والتي ستجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءًا يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري.





أقيمت 15 نسخة سابقة من بطولة السوبر المصري بداية من عام 2001، وتم إلغاء البطولة عامي 2011، 2013 بسبب ظروف البلاد السياسية، الأهلي الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، بينما الزمالك "الوصيف" بـ 3 ألقاب، وفاز المقاولون العرب وحرس الحدود كل منهما باللقب مرة وحيدة.





وتحمل مباراة الجمعة بين الأهلي والزمالك رقم 6 في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة كأس السوبر المصري، نجح فريق الأهلي في حصد اللقب علي حساب غريمه التقليدي 4 مرات أعوام 2003، 2008، 2014، 2015، وخسر اللقب مرة وحيدة نسخة عام 2016.





وشهدت بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها عام 2001 تسجيل 27 هدفًا عن طريق 22 لاعبًا من مختلف الأندية، ويعد المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي سجل أهدافًا في تاريخ البطولة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة هدافي بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها عام 2001 وحتي النسخة الماضية:-





1- عبد الله السعيد:





يعد عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، الهداف التاريخي لبطولة السوبر المصري حيث نجح في تسجيل 3 أهداف، حيث سجل هدفًا في شباك إنبي عام 2012، وهدفين في شباك الزمالك عام 2015.





2- محمد أبوتريكة:





نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة نجح في تسجيل هدفين خلال مباريات السوبر المصري، الأول في شباك انبي 2006، والثاني في شباك حرس الحدود 2010.





3- مدحت عبد الهادي:





مدافع الزمالك السابق مدحت عبد الهادي سجل ايضًا هدفين خلال مشاركاته في بطولة السوبر المصري في شباك المقاولون العرب عام 2004 في المباراة التي خسرها الزمالك 4 – 2.





4- تامر عادل:





سجل لاعب المقاولون العرب تامر عادل هدفين في فوز فريقه على الزمالك 4 – 2 نسخة البطولة عام 2004.









سجل 18 لاعبًا هدفًا وحيدًا خلال مشاركاتهم بالسوبر المصري هم:





حازم إمام – حسام حسن – محمد العتراوي – أسامة نبيه – أيمن زين – طلعت محرم – وائل جمعة – محمد حمص – شادي محمد – أحمد حسن – معتز إينو – أحمد حسن مكي – أحمد عبد الغني – محمد ناجي جدو – محمد شعبان – عمر جابر – محمود كهربا – وليد أزارو.



