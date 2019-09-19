بـ"قرض جهاز تنمية المشروعات".. جمال طه يحقق حلم حياته ويفتتح مشروعا لإنتاج المفروشات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيلما تسجيليا عن أحد المستفيدين من القروض التي تقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدور الفيلم التسجيلي عن تجربة جمال طه والذي قضى حياته موظفا مغتربا عن محافظته الإسكندرية، ليقرر العودة مجددا إلى محافظته، والبدء في تنفيذ مشروع جديد من خلال الحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





ومن جهته قال جمال طه، إن أحد أصدقائه أخبره أن جهاز تنمية المشروعات يمكن أن يدعمه في تنفيذ مشروع خاص، موضحًا أنه توجه للجهاز والتقى بالموظف المختص، والذي اتخذ كافة الإجراءات للبدء في تنفيذ المشروع بإهتمام وبسرعة.





وشدد أن الجهاز ذلل له عقبات كثيرة حتى يتم البدء في تنفيذ المشروع، معقبًا: "كانوا متعاونين جدا، وعايزين أبدأ في تنفيذ المشروع"، حيث تتواصل معهم إدارة الجهاز باستمرار لمتابعة كافة تفااصيل تنفيذ المشروع.





وتابع أن القرض الذي حصل عليه ساهم في تدعيم عمله، فقد افتتح مشروع لإنتاج المفروشات، وقام بشراء سيارات لتقليل تكاليف النقل، كما قام بشراء خامات، ووفر فرص عمل للشباب من خلال المشروع.





وعقب أحد العاملين في المشروع، أن لديهم خبرة في هذا العمل جيدة، ويقومون بتوزيع الإنتاج في الأسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، مضيفا: "إحنا شغالين 100%".





وذكر التقرير أن جمال طه حصل على خدمات عديدة من جهاز خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التسويقي، والفني جعلته قادرا على توسيع عمله حتى غطت بضاعته من المراتب الطبية والمفروشات وغيرها محافظة الأسكندرية بأكملها.





وتحرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم تدشين جهاز مختص بهذا النوع من المشروعات، مع تقديم دعم فني ومادي ومتابعة للمشروع، حتى يصل إلى تحقيق أرباح.





وتتوجه الدولة إلى توسيع قاعدة الإنتاج حتى نستغنى تدريجيا عن الاستيراد من الخارج، والذي بدوره سيوفر على الدولة المليارات من الدولارات.



