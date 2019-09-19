"الإفتاء" للمدخنين: "تصدقوا بثمن علبة السجائر أفضل"



ووجه شخص، سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، "هل يعاقب الإنسان بذنبه بعدما تاب عنه.





ومن ناحيته أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التوبة وظيفة ولا يجب أن نتركها، حيث أن الرسول –صل الله وعليه وسلم- كان يتوب في اليوم 70 مرة.





وشدد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أنه لا يجب الربط بين العقاب والذنب، فأن الله ربا كريم، ولا يحب أن يعذب عبادة، وقد يكون الابتلاء لرفع درجات، وتغفير للذنوب.





وعن مدى تحمل الزوج لنفقات زوجته، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه على الزوج تحمل نفقات المنزل كاملة، وكسوة للشتاء وللصيف لزوجته، ولكن يجب أن يكون تحمل النفقات بشكل لا يمثل ارهاق على الزوج، وفي حدود إمكانياته.





وحذر "عثمان"، من اعتياد بعد الأزواج على تهديد زوجاتهم بلفظ الطلاق، منوها بأن طلاق التهديد لا يقع، ولكن الاعتياد عليه قد يجعله يقع في حالات معينة.





وأكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن التدخين حرام شرعًا كونه يمثل خطرا على الصحة والبدن، فضلا على أنه مضيعة للمال، مشددا على ضرورة أن يحرص المدخنين على مجاهدة أنفسهم للإقلاع عن التدخين، مضيفا: "تصدقوا بثمن علبة السجائر أفضل".



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