بكرسي وكاش مايوه.. زينة تودع صيف 2019 بإطلالة مثيرة على البحر (صورة)

نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها خلال قضائها لأجازتها الصيفية وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت زينة في الصورة وهي ترتدي فستان كاش مايوه قصيرا باللون الأسود، وتجلس على شاطئ البحر، وترتدى قبعه باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، وكوتشى باللون الأبيض، وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.









زينة والفلوس

زينة تستعد حاليًا لطرح فيلم الفلوس، والفيلم بطولة تامر حسني، خالد الصاوى، محمد سلام، نانسي صلاح، عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، مي عز الدين، على ربيع وويزو، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، إنتاجنيوسينشرى، ومن المقرر طرحه فى أكتوبر القادم.

الإحراج سيد الموقف

قامت زينة مؤخرًا بنشر فيديو خلال وقفة عيد الأضحى الماضى لحاج بيت الله الحرام وقامت زينة بالتعليق عليه معبرة عن أمنيتها بتأدية فريضة الحج، لتعلق أحدى متابعيها وتستحلفها "بفضل يوم عرفة" بأن تنشر صورة لابنيها من أحمد عز قائلة لها "امتى هتورينا الولاد حرام عليكي والله عايزين نشوفهم وريهم لينا".

وأغضب ذلك التصرف زينة ودفعها لوصفها ب"المتطفلة"، وردت عليها قائلة: "إنت بجحة جدا ميصحش تحلفيني بيوم عرفة على حاجة ماتخصكيش والمفروض الناس بتدعي وتكبر وانتي مخك وتفكيرك تشوفي ولاد فنانين، فوقي إحنا مش هننفعك روحي ادعي ده يوم كله بركة".

خلافات طويلة

يشار أن زينة تزوجت سرا عام ٢٠١٤ من الفنان أحمد عز، ونشبت خلافات بينهما بسبب رفضه الاعتراف بأولاده عز وزين الدين، إلا أن المحكمة نسبتهما له، وألزمته مؤخرا بزيادة نفقاتهم توأم إلى 30 ألف جنيه شهريا، وقد حدث مؤخرا خلاف جديد بين عز بسبب شقيقة زينة التى قامت بصفعه على الخد، وذلك عندما كانت شقيقتها تسير في أحد الفنادق بمدينه العلمين، وكان عز جالساً لإجراء حوار صحفى، فقامت بالتوجه إليه برفقه صديقها وقالت له :"أنا حالفة لو شفتك هضربك بالجزمة"وقام صديقها بسبه،ولم يكن يعلم عز أنها شقيقة الفنانة زينة إلا عندما قامت زينة بالتدخل لحل الخلاف،تدخلت الشرطة لتحرر محضراً بالواقعة.

تدخل القضاء

وأوضح "عز" في أقواله أنه فوجئ بالسيدة تدفعه في وجهه بظهر يدها ثم ظهر أحد الأشخاص بصحبتها وتعدى عليه بالسب، وطلب منه الخروج بره الفندق وبالفعل خرج "عز" إلا أن الشخص اختفى ولم يخرج.

وأقر عز أمام النيابة أنه لم يكن يعرف الشخص المعتدى عليه بالسب أو علاقته بالسيدة التي أوضحت أنها نسرين شقيقة الفنانة زينة، واقتصر محضر الفنان أحمد عز على السب والقذف فقط، وتبين من التحقيقات أن نسرين شقيقتها حررت محضرا ضد أحمد عز اتهمته فيه بالاعتداء عليها بالسب والقذف والضرب وأرفقت بالمحضر تقريرا طبيا صادرا من أحد المستشفيات يثبت إصابتها بكدمات بالذراع والساعد الأيسر.

واتهم أحمد عز شقيقة زينة بالبلاغ الكاذب، وقدم عدد من شهود الواقعة شهدوا معه بصحة أقواله، وأنه لم يلمس السيدة التي قامت بالاعتداء عليه وطلب "عز"تفريغ كاميرات الفندق لإثبات صحة أقواله، وبالفعل اتضح انه لم يتعدى عليهم .